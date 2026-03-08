Raphinha sorprende tras el triunfo del Barcelona: “No estoy tan cansado como otros”

El triunfo por 0-1 del FC Barcelona frente al Athletic Club en San Mamés Stadium dejó mucho más que tres puntos importantes en la pelea por LaLiga. También dejó sensaciones físicas diversas dentro del plantel azulgrana, en un calendario que no da respiro y obliga a administrar energías.

Tras el encuentro, varios futbolistas del conjunto catalán se refirieron al desgaste acumulado y a la dificultad de competir al máximo nivel con pocos días de descanso entre partidos.

Uno de los que habló tras el partido fue Raphinha, quien ingresó en la segunda mitad y aseguró sentirse en buenas condiciones físicas. El extremo brasileño explicó que la pequeña molestia que lo marginó recientemente terminó dándole un descanso que hoy se refleja en su estado físico.

“Físicamente no estoy tan cansado como algunos jugadores. Venía de una pequeña lesión y eso me permitió tener tiempo para descansar. Me siento bien”, comentó el atacante, dejando claro que está disponible para afrontar los próximos compromisos.

Raphinha también reconoció que el desgaste es evidente en el plantel, sobre todo en quienes vienen acumulando más minutos. “Seguro hay jugadores más desgastados que yo”, añadió, en referencia a la exigencia del calendario y la intensidad del partido en Bilbao.

Un triunfo trabajado en un estadio siempre exigente

El futbolista brasileño también destacó el valor de ganar en uno de los escenarios más complicados del fútbol español. El duelo fue muy disputado y recién se resolvió en la segunda parte gracias a la aparición del joven talento del Barça.

“Sabíamos que jugar aquí es muy difícil. Es un equipo con mucha calidad y jugadores capaces de decidir un partido en cualquier momento”, señaló Raphinha sobre el rival.

El único gol del encuentro lo marcó Lamine Yamal, que volvió a demostrar su enorme proyección ofensiva al definir con precisión tras una gran jugada colectiva.

El Barcelona deberá cambiar rápidamente el foco, ya que en pocos días afrontará un compromiso clave en la UEFA Champions League ante el Newcastle United.

Mientras tanto, el triunfo en Bilbao le permite al equipo catalán reforzar su confianza tras la reciente eliminación en la copa nacional y seguir sumando puntos importantes en la lucha por el campeonato. Con el calendario apretado, la gestión del cansancio será clave para sostener el rendimiento en las semanas decisivas de la temporada.