Raphinha y Joan García se lesionan y podrían estar tres semanas de baja con el FC Barcelona

Las malas noticias no cesan en el FC Barcelona. A pesar de que el día de hoy había comenzado de buena manera con la recuperación de Lamine Yamal, quien ya estaría de nuevo en condiciones de ser convocado, el día se ha ido torciendo. Hansi Flick pierde de golpe a dos de sus pilares por lesión: Raphinha y Joan García.

El jugador brasileño acabó tocado el partido de LaLiga del jueves frente al Oviedo y tuvo que pedir el cambio tras notar un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho y tendría una lesión muscular. Por su parte, el guardameta español se lesionó en el entrenamiento de esta mañana, según informa Jijantes.

‼️ AVANZA @JijantesFC ‼️



Joan Garcia y Raphinha lesionados, causarán baja ante el PSG.



Ambos estarán fuera, mínimo, hasta después del parón de selecciones. pic.twitter.com/ADQ9uIU6Kp — Jijantes FC (@JijantesFC) September 26, 2025

De momento, desde el FC Barcelona no se ha emitido ningún comunicado informando de la lesión de los jugadores ni del tiempo que estarán alejados de los terrenos de juego. Habrá que esperar a que el club confirme el alcance exacto de las lesiones de ambos jugadores, y su periodo de recuperación.

No obstante la citada fuente señala que los jugadores podrían estar en torno a las tres semanas de bajas y no volverían a jugar con el club azulgrana hasta después del parón internacional de octubre. Por lo tanto, Hansi Flick tendrá que afrontar por lo menos los tres próximos partidos ante Real Sociedad, PSG en Champions y Sevilla sin dos de sus jugadores titulares.

De cumplirse esas tres semanas de baja, tanto Joan García como Raphinha llegarían justo para afrontar el primer partido del Barcelona después del parón de selecciones, que será el derbi de Cataluña frente al Girona.

De esta manera, Raphinha y Joan García se unirían a las bajas de Marc-André Ter Stegen, Gavi y Fermín, complicándole la situación a Hansi Flick, que ve cómo tendrá que afrontar al menos los tres próximos partidos sin varias de sus piezas fundamentales.

