Raúl Jiménez, el mejor cobrador de penales en la historia de la Premier League

Raúl Jiménez sigue agrandando su leyenda en la Premier League de Inglaterra, pues sigue en ascenso gracias a sus anotaciones. Este mismo domingo, el Fulham visitó al Manchester United en Old Trafford y aunque perdió el encuentro 3-2, el mexicano hizo lo suyo al convertir desde el manchón penal, el cual significó el doceavo que convierte de dicha forma.

Fue al minuto 85 cuando el romperredes ejecutó desde el manchón penal para descontar 2-1, posteriormente, su compañero, el brasileño Kevin Santos, puso el 2-2 , sin embargo, en el tiempo añadido, el esloveno Benjamin Sesko le dio el triunfo a los Red Devils.



Pese a la caída, el atacante de los Cottagers puede presumir de escribir su nombre con letras de oro al dejar atrás la marca del marfileño Yaya Touré, quien acertó once de once tiros de penal en su trayectoria por Inglaterra para un cien por ciento de efectividad, lo cual fue superado por el azteca, de acuerdo a las estadísticas de Opta. A la vez, en este compromiso el campeón olímpico llegó al centenar de partidos con los Blancos.

El canterano del América ha cobrado cinco penas máximas con la casaca de los Pueblerinos, mientras los otros siete penales fueron con el jersey del Wolverhampton Wanderers, un club donde se volvió referente. Los doce penales están repartidos entre ocho rivales: tres frente al Southampton, dos contra el Nottingham Forest y el Ipswich Town y uno ante el Tottenham, el Bournemouth, el Burnley, el Everton y el Manchester United.



La cereza en el pastel para el tres veces mundialista fue que al mismo tiempo arribó a los 200 tantos en su carrera profesional. Con la selección mexicana ha perforado las redes 45 veces, después su máxima cosecha fue con los Wolves al hacer 57 tantos, siguiendo el América con 38. Con el Benfica de Portugal, el queretano celebró 31 veces, con el Fulham registra 28 y finalmente, con el Atlético Madrid de España, únicamente anotó una vez.