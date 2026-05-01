Raúl: la 'Pantera' Zúñiga sufre fractura durante el entrenamiento y es operado a días de que comience la liguilla

A días de que arranque la liguilla por el título del torneo de Clausura 2026, en Coapa, el delantero de las Águilas del América, Raúl: la 'Pantera' Zúñiga, se fracturó la clávicula izquiera en un choque accidental durante la sesión de entrenamiento.

Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente este mismo jueves, y aunque la operación fue llevada a cabo sin ningún inconveniente, el tiempo de recuperación dependerá de cómo evoluciona en los próximos días.

Esto fue el comunicado que lanzó el América hace unos instantes:

PARTE MÉDICO



El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador… pic.twitter.com/wHroiQDdem — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

¿Cuándo se jugará el América vs Pumas UNAM?

El gol de Alfonso: el 'Ponchito' González en los minutos finales del partido entre el América y el Atlas, provocó que los azulcremas bajaran hasta el octavo lugar en la tabla general, y, en lugar de enfrentarse a las Chivas Rayadas del Guadalajara en los cuartos de final por el torneo de Clausura 2026, se medirán a los Pumas de la UNAM, en una de las llaves que promete sacar chispas.

El encuentro de ida se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo, en punto de las 17:00 hrs (tiempo de México), 19:00 hrs (al este de los Estados Unidos de América). El renovado estadio Banorte, aunque los futboleros de toda la vida le seguirán llamando estadio Azteca, será la sede de este compromiso en el que el América buscará sacar una cómoda ventaja, o al menos una que le permita manejar el ritmo del partido de vuelta, en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Hay que recordar que las llaves de cuartos de final se jugarán de fin de semana a fin de semana, para así darle oportunidad a los Tigres y al Toluca de que afronten con calma sus respectivas llaves de semifinales en la CONCACAF Champions CUP.

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