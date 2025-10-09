Raúl Rangel detalla su presente en la selección mexicana

La selección mexicana tendrá dos rivales de peso en la presente fecha FIFA. Los mismos serán Colombia y Ecuador un par de naciones que al día de hoy bien podrían estar a la par o incluso por encima del nivel deportivo del Tri que dirige Javier Aguirre.

A nivel interno, el plantel de México valora este par de encuentros como pruebas reales para medir su nivel ante rivales de peso. Así lo confirma el portero de las Chivas, Raúl Rangel, quien asegura que lejos de sentir nervios, el grupo se siente emocionado por los partidos de los siguientes días.

Esa unión, el ser, como lo han dicho varios compañeros y el profesor Javier, hemos hecho una muy bonita familia, el entendimiento que tenemos es muy bueno, es lo que se ha demostrado y se ha terminado por reflejar en la cancha. Raúl Rangel

El portero de las Chivas afirma que el plantel del Tri está motivado por enfrentar a dos de las mejores selecciones de la actualidad.

Al equipo lo veo muy entusiasmado, muy convencido en estos partidos ante estos rivales muy bueno. Bien se dice, el primero, Colombia, un equipo de los más fuertes de Sudamérica, va a ser un encuentro muy completo, en cuanto exigencia, en cuanto a nivel, nos va a ayudar mucho a lo que buscamos con Selección. Raúl Rangel

El hoy segundo arquero de la selección mexicana cerró hablando un poco al respecto del balón diseñado para la Copa del Mundo. Afirma que el mismo cumple con los requerimientos deportivos para la posición de portero.

En lo personal me gusta mucho el material con el que está hecho. Se siente bien a la hora de sujetarlo, se puede jugar por vía aérea, que no vuela tanto, como por vía del campo. Me gusta mucho, la verdad. Raúl Rangel

