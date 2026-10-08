Raúl Rangel se defiende de las críticas tras el parón de selecciones

La fecha FIFA fue dolosa para la selección mexicana, de cuatro partidos, el equipo que ahora comanda Rafael Márquez no fue capaz de ganar uno solo. Siendo el caso, las críticas tanto en lo colectivo, como en lo individual no se hicieron esperar.

Uno de los más señalados fue Raúl Rangel, quien en el cotejo ante Estados Unidos cometió un par de errores que prácticamente definieron el duelo en contra de México. Tras dicho fallos, el meta habló por primera ocasión durante su regreso a la ciudad de Guadalajara.

"Se ha hecho MUCHO ESCÁNDALO, a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado. Al final tengo el respaldo de Rafa y eso se aprecia"🗣️



Raúl Rangel habla a su llegada a Guadalajara tras esta fatídica Fecha FIFA pic.twitter.com/kZD4PW4Sw2 — Claro Sports (@ClaroSports) October 7, 2026

Estoy tranquilo, es parte de una profesión y de la vida misma, yo creo que se ha hecho mucho escándalo, más de lo que realmente es. Al final de cuentas a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y me quedo con eso. Al final, tengo el respaldo de Rafa y eso se aprecia. Raúl Rangel

En efecto, Raúl sigue siendo el número de Rafael Márquez para la portería de la selección mexicana, así mismo lo ha confirmado el técnico tras los fallos del hombre de Chivas.

United States v Mexico - International Friendly | Chris Coduto/GettyImages

Con 'Tala' hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar obviamente, no tengo ningún problema con eso. El hecho de haber sido jugador creo que me da la idea de seguir plenamente confiando y trabajar aún más con él. Estos días vino a a hablar con nosotros para ver cómo lo ayudamos a mejorar, eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros todos nos equivocamos, así que hay plena confianza en él. Rafael Márquez

Si bien Raúl ya fue titular en la pasada Copa del Mundo, su era como número uno del 'Tri' inicia ahora. Lo hace con un nuevo técnico en el banco y sin Guillermo Ochoa en el camino como opción de emergencia. Siendo el caso, el 'Tala' deberá dar pasos al frente, evitar fallos y estar a la altura del reto.

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