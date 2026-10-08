Raúl Rangel se defiende de las críticas tras el parón de selecciones
La fecha FIFA fue dolosa para la selección mexicana, de cuatro partidos, el equipo que ahora comanda Rafael Márquez no fue capaz de ganar uno solo. Siendo el caso, las críticas tanto en lo colectivo, como en lo individual no se hicieron esperar.
Uno de los más señalados fue Raúl Rangel, quien en el cotejo ante Estados Unidos cometió un par de errores que prácticamente definieron el duelo en contra de México. Tras dicho fallos, el meta habló por primera ocasión durante su regreso a la ciudad de Guadalajara.
Estoy tranquilo, es parte de una profesión y de la vida misma, yo creo que se ha hecho mucho escándalo, más de lo que realmente es. Al final de cuentas a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y me quedo con eso. Al final, tengo el respaldo de Rafa y eso se aprecia.Raúl Rangel
En efecto, Raúl sigue siendo el número de Rafael Márquez para la portería de la selección mexicana, así mismo lo ha confirmado el técnico tras los fallos del hombre de Chivas.
Con 'Tala' hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar obviamente, no tengo ningún problema con eso. El hecho de haber sido jugador creo que me da la idea de seguir plenamente confiando y trabajar aún más con él. Estos días vino a a hablar con nosotros para ver cómo lo ayudamos a mejorar, eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros todos nos equivocamos, así que hay plena confianza en él.Rafael Márquez
Si bien Raúl ya fue titular en la pasada Copa del Mundo, su era como número uno del 'Tri' inicia ahora. Lo hace con un nuevo técnico en el banco y sin Guillermo Ochoa en el camino como opción de emergencia. Siendo el caso, el 'Tala' deberá dar pasos al frente, evitar fallos y estar a la altura del reto.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.