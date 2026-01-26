Raúl 'Tala' Rangel se visualiza en la cima del arco tricolor y asume el reto rumbo al Mundial 2026

Raúl Rangel habló tras el duelo amistoso entre México y Bolivia, dejando en claro que su presente con la selección mexicana lo invita a pensar en grande. El arquero reconoció que se imagina defendiendo el arco tricolor en la Copa del Mundo, aunque entiende que el camino aún exige constancia, madurez y un nivel sostenido partido a partido.

“Yo sí me visualizo y lo he dicho, que me visualizo. El profe ya tomará su decisión final; el hecho de que si me alcanza o no para estar en ese momento contra Sudáfrica en el Azteca, será diferente, y la decisión la tomará él, pero yo voy a seguir trabajando con el mismo compromiso de siempre”, afirmó el guardameta.

Rangel dejó claro que esa ambición no va acompañada de comodidad ni de certezas anticipadas. Para el portero, sentirse cerca de la titularidad no significa bajar los brazos, sino todo lo contrario: elevar la exigencia personal y competir con más intensidad en cada entrenamiento y cada llamado con el combinado nacional.

“Contento. Si bien sí me siento con ese compromiso, yo creo que debo seguir trabajando por ello y creo que el hambre la tengo que seguir trayendo como desde el primer día y la primera convocatoria, y no conformarme con el hecho de que me consideren en la lista final”, explicó con firmeza el arquero mexicano.

El guardameta también reveló cómo fue su comunicación con Javier Aguirre previo al encuentro frente a Bolivia, desmitificando cualquier discurso especial o indicación fuera de lo normal. Rangel aseguró que el mensaje fue sencillo y enfocado en la naturalidad de su juego, sin presiones adicionales.

“No me dijo mucho, solamente que quería que jugara como el partido pasado, tranquilo y con lo que sé hacer y que siguiera con la confianza que vengo teniendo en los últimos partidos”, relató, destacando la confianza que percibe desde el cuerpo técnico.

Más allá de lo deportivo, Raúl Rangel fue contundente al hablar sobre el peso emocional y simbólico de defender el arco de la selección mexicana. Para él, cada aparición con la camiseta nacional implica una responsabilidad constante, sin importar el contexto del partido o la instancia del calendario.

“Desde luego la responsabilidad siempre está porque defendemos el arco de México que es un país con mucha historia en cuanto a futbol y en cuanto arquero se refiere; defender estos colores te compromete cada partido, así sea amistoso o interescuadras, o entrenamiento”, sentenció.

Hoy, el contexto indica que Raúl Rangel ha tomado ventaja en la carrera interna por la titularidad, superando a Luis Ángel Malagón en la consideración inmediata. Sin embargo, el propio arquero entiende que esa condición es frágil y reversible, y que solo el rendimiento sostenido podrá confirmar su lugar como el número uno rumbo al Mundial.