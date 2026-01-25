Rayados avanza en la búsqueda de su centro delantero

La salida de Germán Berterame es prácticamente un hecho y, en Rayados de Monterrey, el reloj no se detiene. Con el cierre de registros marcado para el próximo 9 de febrero, la directiva albiazul se vio obligada a tomar una decisión que marcará el rumbo inmediato del equipo en el Clausura 2026. Durante varios días, en las oficinas del club se analizó si valía la pena salir de inmediato al mercado de fichajes en busca de un centro delantero, o si lo más prudente era aguantar el torneo con las opciones actuales y esperar a la siguiente ventana de transferencias.

La primera alternativa implicaba confianza plena en Anthony Martial, Roberto de la Rosa y el joven canterano Joaquín Moxica. Sin embargo, también suponía asumir riesgos importantes en un torneo corto, donde los errores se pagan caros y la falta de gol puede sentenciar cualquier aspiración al título. Por ello, en las últimas horas, el escenario cambió.

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno regiomontano, los dirigentes de Rayados habrían decidido acelerar gestiones y apostar por la contratación inmediata de un delantero de peso, capaz de competir desde el primer día. En ese contexto, dos nombres comenzaron a ganar fuerza en la mesa de negociaciones.

El primero es Uros Djurdjevic, atacante que ya conoce bien el futbol mexicano y que dejó muy buenas sensaciones durante su paso por el Atlas de Guadalajara, tanto por su capacidad goleadora como por su entendimiento del juego. El segundo es Rafael Santos Borré, delantero colombiano de amplia trayectoria internacional, que en el pasado reciente ya había sido vinculado con Nuevo León, aunque entonces como posible refuerzo de Tigres UANL.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de los rumores. No hay ofertas oficiales ni negociaciones confirmadas, pero el mensaje es claro: Rayados no quiere quedarse corto en la zona ofensiva. En un torneo donde cada punto pesa y cada partido puede definir el campeonato, la Pandilla sabe que llegar con un ataque limitado sería jugar con fuego.

