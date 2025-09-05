Rayados de Monterrey perfila su fichaje final dentro de la MLS

Desde la salida de Nelson Deossa, Rayados de Monterrey se ha movido en el mercado con el fin de encontrar un fichaje extranjero de nivel para darle la plaza de no formado en México. La búsqueda del equipo del norte del país, al menos hasta el día de hoy, no ha tenido el éxito que se esperaba.

En algún punto todo indicaba que el fichaje sería Borja Mayoral. Al final, el español cerró la puertas a Monterrey. Siendo el caso y con una semana para conseguir el refuerzo final, Rayados regresar al mercado de la MLS con el fin de concretar la llegada de quien sería su opción final.

Rafael Navarro puede ser la última oportunidad del refuerzo en ataque para Rayados para este mercado. Es el hombre que se coloca como la opción principal, por encima de Luis Suárez o Petar Musa.



— Futbol Total (@futboltotal) September 5, 2025

El cuadro de la Liga MX se decanta por el brasileño Rafael Navarro Leal. El hoy jugador del Colorado Rapids es uno de los delanteros con mejores números dentro del fútbol de Estados Unidos. En lo que va de año, el ex Palmeiras cuenta con actividad en 26 partidos, para un aporte de 12 goles y 3 asistencias.

Sumando y algo crucial para el club, Navarro no es un jugador con amplio rango de lesiones. Tiene sólo 25 años por lo que llegaría en plenitud deportivo, gran diferencia con varios otros nombres que están dentro del listado de agentes libres de todo el mundo.

Su valor de mercado es de 5 millones de euros, es decir, poco menos de 6 millones de dólares. Sin embargo, por los tiempos, Colorado podría elevar el precio del brasileño hasta los 10 millones de dólares.

