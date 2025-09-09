Rayados recupera a un jugador de peso para la segunda mitad del torneo

Hoy mismo Monterrey es el líder de la Liga MX. El cuadro del norte del país ha evolucionado en cuanto a la calidad del fútbol que realizan dentro del terreno de juego desde que Doménec Torrent firmó como entrenador. El camino no ha sido en lo más mínimo sencillo, sin embargo, los resultados están llegando.

Adicional, es claro que los Rayados pueden presumir una de las mejores plantillas de la Liga MX. Incluso, el club buscó hacerse más fuerte sobre el cierre del mercado. La meta no fue conseguida. Sin embargo, si bien los regios no pudieron firmar un fichaje final, sí es un hecho que tendrán un "refuerzo" para la segunda mitad del semestre.

🚨🤠 Carlos Salcedo cerca de debutar con Monterrey



Ha recibido el alta parcial médica y es cuestión de tiempo para ver su ansiado debut.



DETALLES.https://t.co/5kBEZV6SR5 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 8, 2025

Carlos Salcedo, quien llegó al equipo más de seis meses atrás, ya trabaja a la par de la plantilla. Horas después de que el central firmara su contrato con los Rayados en el pasado mercado de verano, el 'Titan' sufrió una muy grave lesión que le ha dejado fuera de actividad hasta el día de hoy.

CF Monterrey v FC Internazionale Milano: Group E - FIFA Club World Cup 2025 | Omar Vega/GettyImages

Ahora, Salcedo ya trabaja bajo las órdenes de Torrent. Sobre el cierre de la semana pasada el ex seleccionado por México recibió el alta médica que le permite realizar entrenamientos al máximo nivel de exigencia sin correr el riesgo de recaída.

Lo siguiente será esperar el alta deportiva. La misma será definida por Doménec y su cuerpo técnico. Serán ellos quienes definan en que punto Salcedo tiene ya el ritmo de competencia para de menos sumar minutos como suplente dentro de la Liga MX, algo que al menos para este fin de semana se ve complejo.

Más noticias sobre la Liga MX