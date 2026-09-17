Rayados vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Hemos llegado a la mitad del Apertura 2026, de la Liga MX. La Jornada 9 trae consigo el juego entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul, a celebrarse en el Estadio BBVA.



La Pandilla viene de igualar sin anotaciones en el Clásico Regio contra Tigres, lo que la tiene alejada de los puestos de Liguilla. En estos instantes, el cuadro albiazul marcha en el doceavo peldaño de la tabla general con diez puntos. Para este juego no podrá contar con Gerardo Arteaga, que se fue expulsado frente a los felinos.



Por otro lado, La Máquina viene de una importante victoria de 4-3 sobre el América en el Clásico Joven. Los pupilos de Joel Huiqui se llevaron los tres puntos gracias a los tantos de Erik Lira, el argentino José Paradela, Chiquete Orozco y el uruguayo Gabriel Fernández, aunque estuvieron a nada de ‘cruzazulearla’ porque en un mismo minuto los azulcremas hicieron dos tantos para el 4-3 final. El cuadro celeste es cuarto de la clasificación con 15 unidades.

Pronóstico SI

Monterrey sigue mostrando mucha irregularidad, ya que cuando parece que finalmente encontró la alineación correcta vuelve a tener fallos en el sistema. Pese a la gran delantera con la que cuenta, en los últimos encuentros no ha aparecido, recordando que lleva dos juegos al hilo sin marcar, en Liga MX y la Leagues Cup. A eso le debemos sumar que no han podido vencer a los celestes en sus últimos cinco enfrentamientos. Aun cuando Cruz Azul tuvo entre semana su choque por el Campeones Cup ante el Inter Miami de la MLS, sigue partiendo como favorito, pues antes de dicho cotejo tenía tres victorias al hilo. Posiblemente La Máquina salga triunfadora en El Gigante de Acero, aunque no por eso se iría en ceros.



Pronóstico: Rayados 1-3 Cruz Azul

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

La última vez que ambos clubes se encontraron fue en la ronda de dieciseisavos de vuelta de la Copa Campeones de la CONCACAF. Cruz Azul llegó con ventaja de 2-3 tras la Ida en el BBVA, empatando 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc para dejar el global 4-3 a su favor. Lira, Paradela y los argentinos Gonzalo Piovi y Nico Ibáñez fueron los anotadores cementeros, mientras por los regios aparecieron Roberto de la Rosa, con doblete, y el argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez.

Rayados: 0

Empate: 2

Cruz Azul: 3

¿A qué hora se juega el Rayados vs Cruz Azul?

Ciudad: Guadalupe, Nuevo León

Estadio: BBVA

Fecha: sábado, 19 de septiembre

Horario: 18:10 h (EEUU ET), 19:10 h (México)

Últimos 5 partidos

Rayados Cruz Azul Rayados 0-0 Tigres Cruz Azul 4-3 América Toluca 2-0 Rayados Cruz Azul 1-0 Santos Laguna América 2-2 Rayados Necaxa 1-3 Cruz Azul Rayados 1-3 San Luis Cruz Azul 0-2 Atlas Rayados 2-1 Chicago Fire Xolos 2-1 Cruz Azul

¿Cómo ver el Rayados vs Cruz Azul?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univisión, Univisión NOW México ViX México, Layvtime

Últimas noticias de Rayados

En conferencia de prensa, el uruguayo Diego Rossi restó dramatismo a la irregularidad del equipo luego de perder la Leagues Cup y estar fuera de los puestos de Liguilla. El delantero enfatizó que el plantel se mantiene enfocado en corregir el rumbo futbolístico de cara al cierre de la fase regular.



“No se nos han dado los resultados en estos últimos partidos, pero no es algo preocupante para nosotros, sino que estamos enfocados en seguir mejorando. Esa es, creo, la clave para que cualquier equipo sea exitoso”, indicó el delantero.



Sobre el reto que significa Cruz Azul, el extremo charrúa lanzó: “Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival. Obviamente, va a ser un partido muy difícil, como lo vienen siendo todos, pero creo que también nosotros tenemos nuestras armas, nuestras ideas y creo que va a ser un gran partido. Lo estamos trabajando bien”.

Diego Rossi | Daniel Jefferson/GettyImages

La posible alineación de Rayados (4-2-3-1): Esteban Andrada; Luis Reyes, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez; Orbelín Pineda, Diego Rossi, Óliver Torres; ‘Tecatito’ Corona, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos.

Últimas noticias de Cruz Azul

Tras ver frustrado su sueño de jugar en Europa, Erik Lira se dijo comprometido con la institución y que el tema ya no le da vueltas en la cabeza.



“Fueron dos meses bastante complicados en lo personal, pero la verdad es que me debo a Cruz Azul, estoy muy agradecido con la institución, con Joel (Huiqui), con mis compañeros, englobo todo Cruz Azul, estoy muy agradecido y viviendo e momento; por algo no se dio lo que se tuvo que dar y estoy acá listo para el reto que se viene”, compartió el capitán.



“Estoy contento, comprometido y agradecido de pertenecer a Cruz Azul porque desde el día uno voltearon a mí, a un jugador que yo no me sentía consolidado en Primera División. En ningún momento estuve enojado y decepcionado, estoy agradecido al cien por ciento y comprometido para seguir escribiendo historia”, finalizó el contención.

Erik Lira | Hector Vivas/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul (5-4-1): Kevin Mier; Omar Campos, Chiquete Orozco, Amaury García, Willer Ditta, Jeremy Márquez; Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela; Nico Ibáñez.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX