Real Madrid vs AS Mónaco: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Real Madrid viene de perder con el Albacete por la Copa del Rey y se despidió prematuramente del certamen, siendo esta una derrota que cala hondo puertas adentro de Valdebebas. El equipo de Álvaro Arbeloa no tiene tiempo de lamentarse, ya que la competencia continúa y debe dar vuelta la página si quiere lograr alguno de los objetivos en esta temporada.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs AS Mónaco?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: martes 20 de enero

Horario: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Bernabéu

Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs AS Mónaco en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos TUDN Paramount+ México TNT Sports TNT Go España Movistar Liga de Campeones Movistar+

Últimos cinco partidos

Real Madrid AS Mónaco Real Madrid 2-0 Levante

17/1/2026 Mónaco 1-3 Lorient

16/1/2026 Albacete 3-2 Real Madrid

14/01/2026 US Orléans 1-3 AS Mónaco

10/01/2026 FC Barcelona 3-2 Real Madrid

11/01/2026 AS Mónaco 1-3 Olympique Lyon

03/01/2026 Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

08/01/2026 Auxerre 1-2 AS Mónaco

21/12/2025 Real Madrid 5-1 Real Betis

04/01/2026 Olympique Marsella 1-0 AS Mónaco

14/12/2025

Últimas noticias del Real Madrid

Albacete Balompie v Real Madrid - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid viene de sufrir uno de los golpes más importantes del último tiempo: quedó afuera de manera agónica con el Albacete por la Copa del Rey y sentenció sus chances en uno de los frentes que tenía abiertos con la ilusión de campeonar. Venían de perder la final de la Supercopa de España y en LaLiga están segundos a cuatro puntos del FC Barcelona.

Ahora, intentarán ganarle al Mónaco en el Bernabéu para tratar de asegurar, resultados ajenos mediantes, su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. Para este partido, Álvaro Arbeloa no puede contar con Éder Militão y Trent Alexander-Arnold, por lesión, mientras que Rodrygo y Antonio Rüdiger se han quedado fuera de la lista de convocados. Tampoco estará disponible Brahim, quien acaba de finalizar su participación en la Copa África.

Últimas noticias del AS Mónaco

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LYON | VALERY HACHE/GettyImages

El equipo dirigido por Sebastien Pocognoli está en zona de clasificación al playoff de la UEFA Champions League y una victoria en el Bernabéu podría representarle asegurarse ese acceso, aunque no será nada fácil para ellos por la gran cantidad de bajas que tienen.

Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con varios futbolistas lesionados, mientras que otros llegarán con lo justo tras sus participaciones en la AFCON: Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Krepin Diatta, Lamine Camara, Lukas Hradecky, Christian Mawissa, Paul Pogba y Lucas Michal.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio

Centrocampistas: Rodrygo, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde

Delanteros: Gonzalo García y Kylian Mbappé.

AS Mónaco

Portero: Philipp Kohn

Defensas: Caio Henrique, Thilo Kehrer, Eric Dier, Kassoum Ouattara

Centrocampistas: Stanis Idumbo, Jordan Teze, Denis Zakaria

Volante ofensivo: Aleksandr Golovin

Delanteros: Folarin Balogun y Mika Biereth.

Pronóstico SI

El Real Madrid logrará revertir el mal momento y sumará de a tres sin demasiado brillo.

Real Madrid 2-0 AS Mónaco

