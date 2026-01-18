Real Madrid vs AS Mónaco: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Real Madrid viene de perder con el Albacete por la Copa del Rey y se despidió prematuramente del certamen, siendo esta una derrota que cala hondo puertas adentro de Valdebebas. El equipo de Álvaro Arbeloa no tiene tiempo de lamentarse, ya que la competencia continúa y debe dar vuelta la página si quiere lograr alguno de los objetivos en esta temporada.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs AS Mónaco?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: martes 20 de enero
Horario: 15:00 (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs AS Mónaco en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
TUDN
Paramount+
México
TNT Sports
TNT Go
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos
Real Madrid
AS Mónaco
Real Madrid 2-0 Levante
Mónaco 1-3 Lorient
Albacete 3-2 Real Madrid
US Orléans 1-3 AS Mónaco
FC Barcelona 3-2 Real Madrid
AS Mónaco 1-3 Olympique Lyon
Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid
Auxerre 1-2 AS Mónaco
Real Madrid 5-1 Real Betis
Olympique Marsella 1-0 AS Mónaco
Últimas noticias del Real Madrid
El Real Madrid viene de sufrir uno de los golpes más importantes del último tiempo: quedó afuera de manera agónica con el Albacete por la Copa del Rey y sentenció sus chances en uno de los frentes que tenía abiertos con la ilusión de campeonar. Venían de perder la final de la Supercopa de España y en LaLiga están segundos a cuatro puntos del FC Barcelona.
Ahora, intentarán ganarle al Mónaco en el Bernabéu para tratar de asegurar, resultados ajenos mediantes, su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. Para este partido, Álvaro Arbeloa no puede contar con Éder Militão y Trent Alexander-Arnold, por lesión, mientras que Rodrygo y Antonio Rüdiger se han quedado fuera de la lista de convocados. Tampoco estará disponible Brahim, quien acaba de finalizar su participación en la Copa África.
Últimas noticias del AS Mónaco
El equipo dirigido por Sebastien Pocognoli está en zona de clasificación al playoff de la UEFA Champions League y una victoria en el Bernabéu podría representarle asegurarse ese acceso, aunque no será nada fácil para ellos por la gran cantidad de bajas que tienen.
Para este compromiso, el entrenador no podrá contar con varios futbolistas lesionados, mientras que otros llegarán con lo justo tras sus participaciones en la AFCON: Takumi Minamino, Mohammed Salisu, Krepin Diatta, Lamine Camara, Lukas Hradecky, Christian Mawissa, Paul Pogba y Lucas Michal.
Posibles alineaciones
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio
Centrocampistas: Rodrygo, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Federico Valverde
Delanteros: Gonzalo García y Kylian Mbappé.
AS Mónaco
Portero: Philipp Kohn
Defensas: Caio Henrique, Thilo Kehrer, Eric Dier, Kassoum Ouattara
Centrocampistas: Stanis Idumbo, Jordan Teze, Denis Zakaria
Volante ofensivo: Aleksandr Golovin
Delanteros: Folarin Balogun y Mika Biereth.
Pronóstico SI
El Real Madrid logrará revertir el mal momento y sumará de a tres sin demasiado brillo.
Real Madrid 2-0 AS Mónaco
