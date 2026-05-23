Real Madrid vs Athletic Club: previa, predicciones y alineaciones

Va a ser un sábado a puro fútbol y también uno de despedidas. El Real Madrid será anfitrión de la fecha 38 de LaLiga y enfrentará al Athletic Club con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera. El partido marcará el final del ciclo de Álvaro Arbeloa como DT del conjunto merengue, que quedará a la espera del anuncio sobre el regreso de José Mourinho. Segundos en la tabla y sin títulos en su haber, los madrileños buscan dejar atrás un año para el olvido.

Los vascos, por su parte, vivieron un año lejos de las expectativas y llegan al Santiago Bernabéu ubicados en el puesto 12 de la tabla, ya sin opciones de acceder a competencias europeas. En Bilbao comenzó otra etapa con el anuncio de Edin Terzic, que estará al mando del plantel la próxima temporada y San Mamés espera que el entrenador alemán pueda devolverle protagonismo a un equipo que dejó mucho que desear en 2025/26.

Pronóstico SI Fútbol

El Merengue llega al último partido del año con un Bernabéu enardecido por las despedidas y la posibilidad del regreso de Mourinho. El conjunto de Arbeloa ganó cuatro de sus últimos seis partidos y jugar en su casa siempre le sienta bien. Del otro lado aparece un Athletic para nada satisfecho con lo que mostró en la temporada y que, como si fuera poco, está afectado por las baja de Nico Williams. Además, el equipo de Valverde sufrió mucho lejos de San Mamés este año.

Real Madrid 2-0 Athletic Club

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Athletic Club?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: sábado 23 de mayo

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Athletic Club (últimos cinco partidos)

Real Madrid: 4

Empates: 0

Athletic Club: 1

Último partido entre ambos: 3/12/2025 - Athletic Club 0-3 Real Madrid - Fecha 19, LaLiga

Últimos 5 partidos

Real Madrid Athletic Club Sevilla 0-1 Real Madrid 17/5/2026 Athletic Club 1-1 Celta 17/5/2026 Real Madrid 2-0 Real Oviedo 14/5/2026 Espanyol 2-0 Athletic Club 13/5/2026 Barcelona 2-0 Real Madrid 10/5/2026 Athletic Club 0-1 Valencia 10/5/2026 Espanyol 0-2 Real Madrid 3/5/2026 Alavés 2-4 Athletic Club 2/5/2026 Real Betis 1-1 Real Madrid 24/4/2026 Atlético de Madrid 3-2 Athletic Club 25/4/2026

¿Cómo ver el Real Madrid vs Athletic Club por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Real Madrid

Alvaro Arbeloa, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

La gran noticia en Madrid gira alrededor de José Mourinho. ESPN informó que el portugués alcanzó un acuerdo verbal por dos años con el club merengue y que el Benfica recibiría una compensación económica cercana a los siete millones de euros. Todavía resta la firma oficial y también la resolución del proceso electoral impulsado por Florentino Pérez.

Álvaro Arbeloa habló en conferencia de prensa luego del triunfo frente al Sevilla sobre su ciclo en el banco merengue. "Lo que duele en este club es no ganar", expresó. También respaldó públicamente a Mourinho, aseguró que "es el número uno" y dejó abierta la puerta para continuar ligado al club en otra función.

En lo futbolístico, el Madrid tiene a varios jugadores con molestias físicas. Vinícius Jr terminó el duelo en el sur de España con molestias, Aurélien Tchouaméni no estuvo al 100% y Dean Huijsen también sufrió un golpe. Arbeloa igualmente elogió a Mbappé y Vini. "Cualquier equipo del mundo los querría", expresó.

Posible alineación del Real Madrid contra el Athletic Club (4-4-2): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Brahim Díaz; Vinicius Junior, Kylian Mbappé

Últimas noticias del Athletic Club

Ernesto Valverde, Athletic Club | Europa Press Sports/GettyImages

El Athletic atraviesa días de despedidas para Ernesto Valverde. Edin Terzic fue anunciado como nuevo DT hace dos semanas y firmó contrato hasta junio de 2028. El alemán llega luego de dirigir al Borussia Dortmund y desembarcará en Bilbao con una propuesta orientada a reforzar el ataque.

El conjunto vasco viene de empatar frente al Celta en San Mamés y quedó sin posibilidad alguna de jugar torneos europeos. La dirigencia. de hecho, ya trabaja detrás de escena con el nuevo técnico en la planificación del plantel y analiza refuerzos para la mitad de la cancha.

Posible alineación del Athletic Club contra el Real Madrid (4-5-1): Unai Simón; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Yuri Berchiche; Alejandro Rego, Robert Navarro, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet, Álex Berenguer; Gorka Guruzeta