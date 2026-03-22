Real Madrid vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

España se paralizará este domingo 22 de marzo cuando Real Madrid y Atlético de Madrid protagonicen un nuevo derbi de la ciudad. Con el ánimo encendido tras sus respectivas clasificaciones a los cuartos de final de la Champions, se espera un partido atrapante y cargado de tensión.

Los de Álvaro Arbeloa llegan al encuentro en la segunda posición, a cuatro puntos del Barcelona (se enfrentan el 10 de mayo por Liga). El Atlético, por su parte, atraviesa el mejor tramo de la temporada, siendo finalista de Copa del Rey y habiendo encadenado cuatro triunfos consecutivos por Liga que lo colocan en el cuarto puesto, solo un punto por debajo del Villarreal.

A continuación, toda la información para vivir a pleno uno de los mejores clásicos del mundo.

Pronóstico SI Fútbol

Partido cerrado con triunfo merengue

Pensamos en un duelo cerrado, de esos que se juegan más con la cabeza que con el impulso. El Real Madrid sabe que no tiene margen para dejar puntos en el camino y en el Bernabéu suele imponer condiciones, aunque enfrente tendrá a un Atlético que se siente cómodo en este tipo de escenarios, esperando su momento y castigando cualquier error. No sería extraño ver tramos largos de mucha fricción en mitad de cancha y pocas situaciones claras.

De todos modos, el contexto parece inclinar levemente la balanza hacia el lado del local. A los colchoneros no les es fácil ganar en el Bernabéu y necesitarán sostener su solidez durante muchos minutos para tener opciones reales. En un duelo tan fino, la jerarquía ofensiva del Madrid puede inclinar la balanza.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Atlético de Madrid

Ciudad : Madrid, Inglaterra

: Madrid, Inglaterra Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : domingo 22 de marzo

: domingo 22 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: José Luis Munuera Montero

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid (últimos 5 partidos)

Real Madrid : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Atlético de Madrid: 1

Último partido entre ambos: 08/01/26 - Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid (Supercopa de España)

FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-ATLETICO MADRID-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Atlético de Madrid Manchester City 1-2 Real Madrid 17/03/26 Tottenham 3-2 Atlético de Madrid 18/03/26 Real Madrid 4-1 Elche 14/03/26 Atlético de Madrid 1-0 Getafe 14/03/26 Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/26 Atlético de Madrid 5-2 Tottenham 10/03/26 Celta 1-2 Real Madrid 06/03/26 Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad 07/03/26 Real Madrid 0-1 Getafe 02/03/26 Barcelona 3-0 Atlético de Madrid 03/03/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Últimas noticias del Real Madrid

El equipo de Álvaro Arbeloa llega con sensaciones muy positivas tras su clasificación en Champions, pero con una enfermería que sigue colmada. Thibaut Courtois, desgarrado en Manchester, es la baja más sensible que tendrán los merengues, aunque Lunin cumplió con una destacadísima tarea cuando le tocó entrar. El belga se suma a las ausencias ya confirmadas de Éder Militão, Dani Ceballos y Rodrygo.

Las buenas noticias pasan por dos importantísimos regresos. Jude Bellingham ya se encuentra disponible luego de una ausencia de más de un mes y medio y Kylian Mbappé, que sumó minutos por Champions, estára desde el inicio. Ferland Mendy, David Alaba y Álvaro Carreras también entran en la consideración del DT.

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid (4-3-3): Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverve, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Arda Guler; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El conjunto de Diego Simeone atraviesa un gran momento en cuanto a resultados, pero también llega con ausencias importantes al derbi. Jan Oblak padece una distensión muscular y le dejará el arco a Juan Musso. Al esloveno se le suman las bajas confirmadas de Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, el primero afectado por una lesión muscular y el segundo, por un esguince de tobillo.

En cuanto al once que saldrá a la cancha, Marc Pubill es duda tras perderse los últimos encuentros. En ataque, una gran incógnita. Alexander Sorloth aparece como una alternativa concreta en reemplazo de Antoine Griezmannm, quien podría comenzar en el banco. Julián Álvarez, con 17 goles en la temporada, es una fija en el equipo.

Atletico de Madrid v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Juan Musso; Nahuel Molina, José María Giménez, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.