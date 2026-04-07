Real Madrid vs Bayern Múnich: los 10 jugadores con el salario más alto en cada equipo

Esta semana comienzan los cuartos de final de la Champions League 2025/26 y lo hacen por todo lo alto, con un clásico del fútbol europeo. El Real Madrid recibe este martes al Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida.

Ambos equipos son dos de los favoritos para levantar la orejona en la final de Budapest el próximo 30 de mayo, sin embargo, uno de los dos no logrará clasificar a la siguiente ronda.

Tanto el Real Madrid como el Bayern tienen en sus plantillas a grandes estrellas del fútbol mundial, y sus jugadores cobran unos salarios acordes a su estatus y relevancia sobre el terreno de juego. Los jugadores de ambos equipos perciben unos salarios similares por parte de sus clubes.

El conjunto blanco es el tercer club que más dinero invierte en salarios, solo por detrás de los clubes de la liga de Arabia Saudí el Al Nassr y el Al Hilal. En total, los blancos gastan en salarios casi 314 millones de euros, mientras que el Bayern es el quinto equipo que más gasta, 254 millones en la temporada 2025/26.

Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Diego Souto/GettyImages

Dentro del Real Madrid, el jugador que percibe un salario mayor es Kylian Mbappé con 31,250 millones de euros brutos anuales, seguido de Vinícius Jr (25 millones) y David Alaba (22,5 millones) que cierran el top 3.

10 salarios más altos en el Real Madrid

Jugador Salario bruto anual 1. Kylian Mbappé 31,250 millones € 2. Vinícius Jr 25 millones € 3. David Alaba 22,5 millones € 4. Jude Bellingham 20,830 millones € 5. Fede Valverde 16,670 millones € 6. Rodrygo 16,670 millones € 7. Trent Alexander-Arnold 16,670 millones € 8. Thibaut Courtois 15 millones € 9. Antonio Rüdiger 14,580 millones € 10. Éder Militão 14,580 millones €

En el Bayern Múnich la gran estrella es Harry Kane y es el jugador con el salario más alto de la plantilla. El delantero inglés cobra 25 millones de euros anuales, lo mismo que Vinícius en el Real Madrid. En segundo lugar viene el portero y capitán del equipo, Manuel Neuer con un salario anual de 21 millones de euros, seguido de Jamal Musiala (20.750.000).

10 salarios más altos en el Bayern Múnich

Jugador Salario bruto anual 1. Harry Kane 25 millones € 2. Manuel Neuer 21 millones € 3. Jamal Musiala 20,750 millones € 4. Joshua Kimmich 20 millones € 5. Alphonso Davies 15 millones € 6. Luis Díaz 14 millones € 7. Michael Olise 13,510 millones € 8. Leon Goretzka 13 millones € 9. Serge Gnabry 13 millones € 10. Min-jae Kim 12 millones €

Fuente: Capology

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