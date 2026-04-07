Real Madrid vs Bayern Múnich: los 10 jugadores con el salario más alto en cada equipo
Esta semana comienzan los cuartos de final de la Champions League 2025/26 y lo hacen por todo lo alto, con un clásico del fútbol europeo. El Real Madrid recibe este martes al Bayern Múnich en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida.
Ambos equipos son dos de los favoritos para levantar la orejona en la final de Budapest el próximo 30 de mayo, sin embargo, uno de los dos no logrará clasificar a la siguiente ronda.
Tanto el Real Madrid como el Bayern tienen en sus plantillas a grandes estrellas del fútbol mundial, y sus jugadores cobran unos salarios acordes a su estatus y relevancia sobre el terreno de juego. Los jugadores de ambos equipos perciben unos salarios similares por parte de sus clubes.
El conjunto blanco es el tercer club que más dinero invierte en salarios, solo por detrás de los clubes de la liga de Arabia Saudí el Al Nassr y el Al Hilal. En total, los blancos gastan en salarios casi 314 millones de euros, mientras que el Bayern es el quinto equipo que más gasta, 254 millones en la temporada 2025/26.
Dentro del Real Madrid, el jugador que percibe un salario mayor es Kylian Mbappé con 31,250 millones de euros brutos anuales, seguido de Vinícius Jr (25 millones) y David Alaba (22,5 millones) que cierran el top 3.
10 salarios más altos en el Real Madrid
Jugador
Salario bruto anual
1. Kylian Mbappé
31,250 millones €
2. Vinícius Jr
25 millones €
3. David Alaba
22,5 millones €
4. Jude Bellingham
20,830 millones €
5. Fede Valverde
16,670 millones €
6. Rodrygo
16,670 millones €
7. Trent Alexander-Arnold
16,670 millones €
8. Thibaut Courtois
15 millones €
9. Antonio Rüdiger
14,580 millones €
10. Éder Militão
14,580 millones €
En el Bayern Múnich la gran estrella es Harry Kane y es el jugador con el salario más alto de la plantilla. El delantero inglés cobra 25 millones de euros anuales, lo mismo que Vinícius en el Real Madrid. En segundo lugar viene el portero y capitán del equipo, Manuel Neuer con un salario anual de 21 millones de euros, seguido de Jamal Musiala (20.750.000).
10 salarios más altos en el Bayern Múnich
Jugador
Salario bruto anual
1. Harry Kane
25 millones €
2. Manuel Neuer
21 millones €
3. Jamal Musiala
20,750 millones €
4. Joshua Kimmich
20 millones €
5. Alphonso Davies
15 millones €
6. Luis Díaz
14 millones €
7. Michael Olise
13,510 millones €
8. Leon Goretzka
13 millones €
9. Serge Gnabry
13 millones €
10. Min-jae Kim
12 millones €
Fuente: Capology
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Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.