Real Madrid vs Elche: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid recibirá al Elche este sábado en el Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la jornada 28 de La Liga. El conjunto blanco afronta un compromiso clave en su lucha por el campeonato con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para mantenerse cerca del líder Barcelona en la recta final de la temporada.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan con la moral en alto tras firmar una actuación brillante en la Champions League, donde derrotaron 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final. Federico Valverde fue la gran figura de la noche con un hat-trick que dejó a los merengues en una posición muy favorable para avanzar de ronda. Sin embargo, antes de pensar en la revancha en Inglaterra, el equipo debe volver a concentrarse en el torneo doméstico, donde actualmente marcha segundo, a cuatro puntos de su clásico rival.

Del otro lado estará un Elche que atraviesa una realidad muy distinta. El equipo dirigido por Éder Sarabia llega tras caer 2-1 frente a Villarreal y atraviesa un 2026 complicado, ya que no ha conseguido victorias desde finales del año pasado. Con 26 puntos en 27 partidos, los franjiverdes ocupan el puesto 17 de la tabla, apenas un punto por encima de la zona de descenso.

Pronóstico SI Fútbol

Triunfo merengue en casa

El partido probablemente se desarrollará con un Real Madrid dominando la posesión y el ritmo desde el inicio, como suele ocurrir en el Santiago Bernabéu frente a rivales de la zona baja de la tabla. El equipo de Álvaro Arbeloa llega con la confianza en alto tras su contundente victoria ante Manchester City en Champions League, aunque también podría sentir cierto desgaste físico tras ese exigente compromiso europeo. Aun así, la calidad individual de su plantel y la necesidad de sumar para seguir presionando al Barcelona deberían empujarlo a buscar el gol desde los primeros minutos.

Elche intentará plantear un partido ordenado en defensa y apostar por transiciones rápidas cuando recupere el balón. La visita sabe que cualquier punto en el Bernabéu sería valioso en su lucha por la permanencia, pero su irregularidad en lo que va de 2026 y la diferencia de jerarquía entre ambos planteles hacen que el desafío sea muy complejo. Si el Madrid logra romper el cero relativamente pronto, es probable que el encuentro termine inclinándose con claridad a favor de los locales.

Predicción: Real Madrid 2-0 Elche.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Manchester City?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Jesus Gil Manzano

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Elche (últimos cinco partidos)

Real Madrid : 3

: 3 Empates : 2

: 2 Elche: 0

Último partido entre ambos: 23/11/25 - Elche 2-2 Real Madrid - Fecha 13, La Liga

FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Elche Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/2026 Villarreal 2-1 Elche 08/03/26 Celta de Vigo 1-2 Real Madrid 6/3/2026 Elche 2-2 Espanyol 01/03/26 Real Madrid 0-1 Getafe 2/3/2026 Athletic 2-1 Elche 20/02/26 Real Madrid 2-1 Benfica 25/2/2026 Elche 0-0 Osasuna 13/02/26 Osasuna 2-1 Real Madrid 21/2/2026 Real Sociedad 3-1 Elche 07/02/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Elche por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky, +izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Últimas noticias del Real Madrid

El triunfo ante Manchester City dejó consecuencias para el equipo de Álvaro Arbeloa. Ferland Mendy tuvo que abandonar el campo en el entretiempo de ese partido y posteriormente se confirmó que sufrió una lesión en el tendón de la corva, por lo que no estará disponible para este encuentro de Liga.

La lista de ausencias del conjunto merengue es extensa. Éder Militão, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Kylian Mbappé y Rodrygo continúan recuperándose de distintas molestias físicas, mientras que Franco Mastantuono deberá cumplir una fecha de suspensión. Además, Álvaro Carreras y David Alaba arrastran problemas musculares y serán evaluados hasta último momento.

Ante este panorama, Arbeloa podría realizar varios cambios respecto al once que enfrentó a Manchester City. Raúl Asencio, Fran García, Eduardo Camavinga y Dani Carvajal aparecen como posibles titulares para refrescar el equipo antes de la revancha europea.

Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Real Madri (4-3-1-2): Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni; Arda Güler; Vinícius Júnior, Gonzalo García.

Últimas noticias del Elche

Elche también llega con algunas dudas en su plantel. El defensor Héctor Fort, cedido desde Barcelona, continúa fuera de acción debido a una lesión en el hombro, mientras que Pedro Bigas y John Donald arrastran molestias físicas y son duda para el viaje al Santiago Bernabéu.

En el frente ofensivo, el técnico Éder Sarabia podría apostar por Álvaro Rodríguez, delantero que pasó por las divisiones del Real Madrid entre 2020 y 2025 y que tendría la oportunidad de enfrentar a su antiguo club. El atacante de 21 años podría formar parte del tridente ofensivo desde el inicio.

Otro de los nombres que se mantendría en ataque es André Silva, mientras que en la defensa se espera la presencia del central David Affengruber, uno de los jugadores más destacados del equipo y seguido de cerca por varios clubes importantes del fútbol europeo.

Athletic Club De Bilbao V Elche Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Elche (4-1-3-2): Matías Dituro; Victor Chust, David Affengruber, Leo Petrot; Buba Sangaré, Gonzalo Villar, Martim Neto, Aleix Febas, German Valera; Álvaro Rodríguez, André Silva.