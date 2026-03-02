Real Madrid vs Getafe: previa, predicciones y alineaciones

Tras sellar la clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League, el Real Madrid se prepara para enfrentar al Getafe en el Santiago Bernabéu en el marco de la 26° jornada. Con muchas bajas, entre ellas las de Kylian Mbappé, los de Arbeloa precisan sumar de a tres para no perderle pisada al Barcelona.

La goleada por 4-1 del conjunto culé sobre Villarreal genera una presión extra para el Madrid. Hoy son cuatros los puntos que los separan en lo más alto de la tabla de posiciones de La Liga, pero un triunfo dejaría a los merengues a solo uno.

A continuación, la previa con toda la información indispensable para disfrutar de este gran encuentro.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Getafe?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : lunes 2 de marzo

: lunes 2 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Alejandro Muñíz Ruiz

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Getafe (últimos cinco partidos)



Real Madrid : 5

: 5 Empates : 0

: 0 Getafe: 0

Último partido entre ambos: Getafe 0-1 Real Madrid (19/10/2026 - Jornada 9 La Liga)

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Madrid Getafe Real Madrid 2-1 Benfica 25/02/26 Getafe 0-1 Sevilla 22/02/26 Osasuna 2-1 Real Madrid 21/2/2026 Getafe 2-1 Villarreal 14/02/26 Benfica 0-1 Real Madrid 17/2/2026 Alavés 0-2 Getafe 08/02/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 14/2/2026 Getafe 0-0 Celta 01/02/26 Valencia 0-2 Real Madrid 8/2/2026 Girona 1-1 Getafe 26/01/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Benfica por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN España

Últimas noticias del Real Madrid

A las ausencias ya conocidas de Mbappé, Bellingham, Militao, Huijsen, Asencio y Rodrygo, el día domingo se sumó la de Eduardo Camavinga, afectado por un dolor de muela. Arbeloa trabajó sin el francés y su reemplazo sería Thiago Pitarch.

En el encuentro de este lunes el Real Madrid intentará retomar el sendero de la victoria que fue interrumpido en El Sadar con la derrota por 2-1 ante Osasuna. Antes de ese partido, el conjunto blanco acumulaba 8 triunfos al hilo desde la caída en casa frente a Celta.

En el plano internacional, el equipo ya conoce a su rival en 8vos de Champions: el Manchester City. La ida se jugará en Madrid el 11 de marzo y la vuelta, en el Etihad Stadium el martes 17.

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid contra el Getafe (4-4-2): Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Pitarch, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Últimas noticias del Getafe

Los triunfos ante Villarreal y Alavés le dieron cierto aire al equipo de Bordalás, pero la derrota ante un rival directo en la pelea por la permanencia como lo es el Sevilla han vuelto a complicar al equipo azul.

El segundo equipo menos goleador de La Liga con 20 tantos (solo superado por Oviedo, con 16), sabe que no tendrá una tarea sencilla en el Bernabéu: solo ganó allí en una de sus 20 presentaciones.

Getafe CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Getafe contra el Real Madrid (5-2-1-2): Soria; Femenía, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias; Milla, Arambarri; Mario Martín; Vázquez, Satriano.

Pronóstico SI Fútbol



El Getafe es un equipo que siempre se ha caracterizado por su poderío defensivo, por lo que ira al Bernabéu a buscar el cero en su valla y apostar a algún descuido en un contraataque. Pero pese a las ausencias merengues, el equipo de Arbeloa impondrá su poderío.

Real Madrid 2-0 Getafe

