Real Madrid vs Levante: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Real Madrid se enfrentará al Levante este sábado en el Bernabéu con la obligación de ganar después de ser eliminados en la Copa del Rey.
Tras la sacudida que supuso la destitución de Xabi Alonso después de la derrota en la Supercopa, Álvaro Arbeloa toma el mando en su debut liguero. Los Blancos, segundos en la tabla, no tienen margen de error en su persecución del líder, mientras que los Granotas, penúltimos, llegan a la capital buscando un milagro para salir del pozo.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Levante?
- Ciudad: Madrid, España
- Fecha: sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 08:00 (hora de EE.UU. ET), 07:00 horas (México), 14:00 horas (España)
- Estadio: Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Levante vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN+, Fubo
México
Sky Sports
Sky+, IzziGo
España
DAZN LaLiga, Movistar
DAZN, Movistar+
Últimos cinco partidos
Real Madrid
Levante
Albacete 3-2 Real Madrid
Copa del Rey
Barcelona 3-2 Real Madrid
Supercopa de España
Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid
Supercopa de España
Real Madrid 5-1 Real Betis
LaLiga
Real Madrid 2-0 Sevilla
LaLiga
Últimas noticias del Real Madrid
El ambiente en Valdebebas es de máxima tensión competitiva. La derrota en la final de la Supercopa ante el Barcelona (2-3) fue el detonante para el cambio en el banquillo. Álvaro Arbeloa asume el reto con el equipo ubicado en la segunda posición con 45 puntos, a cuatro del líder.
Tras afrontar el compromiso de Copa del Rey ante el Albacete a mitad de semana, se espera que el nuevo técnico busque imponer su sello de intensidad inmediata.
La alineación proyectada sugiere una apuesta por la juventud en defensa, con Raúl Asencio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras acompañando a Fede Valverde, mientras que arriba, Gonzalo García podría ser la sorpresa junto a las estrellas brasileñas, buscando rotar tras el desgaste copero.
Para este partido, Arbeloa no podrá contar los lesionados Éder Militão, Ferland Mendy ni Antonio Rudiger.
Últimas noticias del Levante
El conjunto Granota vive una situación crítica. Ocupan la posición 19 de la tabla con solo 14 puntos y vienen de un empate 1-1 ante el Espanyol que supo a poco. Con la zona de salvación alejándose, visitar el Bernabéu parece una misión imposible (solo 5% de probabilidad de victoria según la estadística).
El técnico levantinista confiará en la columna vertebral formada por el portero Mathew Ryan, el mediocampista Kervin Arriaga y la creatividad de Iker Losada para intentar aprovechar cualquier desajuste en la nueva era del Madrid.
Posibles alineaciones
Real Madrid (4-3-3)
Arbeloa podría sorprender con un once que mezcla jerarquía y juventud para refrescar piernas.
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Fede Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras
- Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham
- Delanteros: Rodrygo, Gonzalo García (o Mbappé), Vinícius Jr.
Levante (4-2-3-1)
- Portero: Mathew Ryan
- Defensas: Jeremy Toljan, Adrián De La Fuente, Matías Moreno, Diego Pampín
- Centrocampistas: Pablo Martínez, Kervin Arriaga
- Mediapuntas: K. Tunde, Carlos Álvarez, Iker Losada
- Delantero: Iván Romero.
Pronóstico SI
El "efecto entrenador nuevo" suele ser potente en el Bernabéu. A pesar de las posibles rotaciones y el cansancio de la Copa, la diferencia de calidad entre el segundo clasificado y el penúltimo es abismal. El Madrid ya goleó 4-1 en la ida y, con la necesidad de reivindicarse ante su afición, se espera una victoria contundente de los blancos.
Real Madrid 4-0 Levante
