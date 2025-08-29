Real Madrid vs Mallorca: momios, probabilidades y cuotas en la jornada 3 de LaLiga 2025/26

El Real Madrid de Xabi Alonso afronta la tercera jornada de LaLiga 2025/26 en el Santiago Bernabéu con la intención de prolongar su inmejorable arranque de temporada. Tras dos victorias consecutivas y sin haber encajado un solo gol, los blancos reciben al Mallorca en un duelo que pondrá a prueba su solidez defensiva y la capacidad de sus nuevas incorporaciones para seguir marcando diferencias.

El conjunto madrileño llega con la moral en alto después de imponer autoridad en sus primeras presentaciones, mostrando un bloque compacto y ofensivo que responde a la perfección al ideario de Alonso: posesión, presión alta y transiciones rápidas. Nombres como Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono y Álvaro Carreras siguen generando expectación en la afición, que espera volver a ver un despliegue convincente en el coliseo blanco.

Por su parte, el Mallorca aterriza en Madrid con la misión de resistir y dar la sorpresa en uno de los escenarios más exigentes de la liga. El conjunto bermellón buscará aprovechar las pocas oportunidades que se presenten, apoyándose en su disciplina táctica y en la capacidad para incomodar a rivales de mayor entidad. Un resultado positivo en el Bernabéu supondría un impulso anímico y mediático considerable para los de Son Moix.

El partido, más allá de la diferencia de plantillas, se presenta como un examen para medir si el Real Madrid mantiene su nivel arrollador o si el Mallorca es capaz de encontrar grietas en una defensa que todavía no ha sido perforada en este inicio liguero.

Probabilidades del partido Real Madrid vs Mallorca

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Real Madrid: 1.20

Empate: 6.50

Mallorca: 13.00

Con un 74.7% de probabilidades de victoria, los blancos parten como amplios favoritos para sumar su tercer triunfo consecutivo. El empate (15.6%) y la victoria de los baleares (9.7%) aparecen como escenarios menos probables, aunque posibles en un campeonato que siempre deja margen para sorpresas.

Otras cuotas destacadas del Real Madrid vs Mallorca

Real Oviedo v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Doble oportunidad:

Real Madrid o Empate: 1.04 – La apuesta más segura, difícil imaginar que los blancos caigan en casa.

Empate o Mallorca: 4.33 – Cuota atractiva para quienes confían en un tropiezo inesperado.

Real Madrid o Mallorca: 1.11 – Conservadora, reduce riesgos sin importar el desenlace.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.57 – Probabilidad alta si el Madrid mantiene su ritmo ofensivo.

Menos de 2 goles: 5.00 – Apuesta arriesgada, confiando en un partido cerrado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 2.20 – Posible si el Mallorca encuentra espacios en alguna transición.

No: 1.61 – Lo más previsible, dado que el Madrid todavía no ha recibido goles esta temporada.

Pronóstico SI

El Real Madrid parte con todo a favor para sumar un nuevo triunfo en el Bernabéu. Su fortaleza defensiva, unida al talento diferencial de sus refuerzos y la confianza que otorga un inicio perfecto, hacen pensar en un choque donde los blancos marquen el ritmo y busquen resolver con contundencia.

El Mallorca, sin embargo, intentará resistir y aprovechar cualquier resquicio para sorprender, aunque el guion lógico indica un dominio blanco. Si el equipo de Alonso mantiene la intensidad mostrada en las dos primeras jornadas, debería consolidar su pleno de victorias y reforzar su candidatura al título desde el inicio.

