Real Madrid vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

En la Champions League ya empieza a sentirse como una costumbre. Cuando el torneo entra en su tramo decisivo, el Real Madrid y el Manchester City vuelven a cruzarse. Esta vez el punto de encuentro será el Santiago Bernabéu, que albergará el partido de ida de los octavos de final de la edición 2025/26 entre dos clubes que han marcado buena parte de las grandes noches de fútbol europeo en los últimos años.

La rivalidad incluso alcanzará un registro inédito en la historia del torneo. Será la quinta temporada consecutiva en la que ambos equipos se enfrenten en una eliminatoria directa de la Champions. Desde 2022, el destino de la competición ha pasado una y otra vez por este emparejamiento, hasta el punto de que en varias de esas ediciones el ganador de la serie terminó disputando la final o levantando el trofeo.

Más allá del historial, la serie también reúne dos formas de entender el fútbol europeo. El peso histórico del Merengue y su relación especial con la Champions se enfrenta al modelo competitivo del City de Pep Guardiola, que se consolidó como una de las grandes potencias del continente en la última década. Este primer partido en Madrid puede empezar a inclinar una eliminatoria que vuelve a colocar a dos candidatos frente a frente demasiado pronto.

Pronóstico SI Fútbol

Las tendencias apuntan a un partido con movimiento en el marcador. En tres de los últimos cuatro partidos del Madrid y en cuatro de las cinco salidas más recientes del City marcaron ambos equipos, este patrón se ha repetido con frecuencia cuando estos clubes están en el campo.

Por eso, una de las opciones que aparece con más respaldo en los modelos es que anoten los dos equipos, una posibilidad que ronda el 60% de probabilidad. También gana fuerza la alternativa de más de 2.5 goles, teniendo en cuenta el poder ofensivo de ambos y los antecedentes de esta rivalidad.

Real Madrid 1-3 Manchester City

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Manchester City?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Fecha : miércoles 11 de marzo

: miércoles 11 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid y el Manchester City (últimos cinco partidos)

Real Madrid : 3

: 3 Empates : 1

: 1 Manchester City: 1

Último partido entre ambos: 10/12/25 - Real Madrid 1-2 Manchester City - Fecha 6, Champions League

Últimos 5 partidos

Real Madrid Manchester City Celta de Vigo 1-2 Real Madrid 6/3/2026 Newcastle 1-3 Manchester City 7/3/2026 Real Madrid 0-1 Getafe 2/3/2026 Manchester City 2-2 Nottingham Forest 4/3/2026 Real Madrid 2-1 Benfica 25/2/2026 Leeds 0-1 Manchester City 28/2/2026 Osasuna 2-1 Real Madrid 21/2/2026 Manchester City 2-1 Newcastle 21/2/2026 Benfica 0-1 Real Madrid 17/2/2026 Manchester City 2-0 Salford 14/2/2026

¿Cómo ver el Real Madrid vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México HBO Max España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Real Madrid

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a esta eliminatoria condicionado por una lista de bajas que complica bastante el panorama. Kylian Mbappé continúa recuperándose de un esguince en la rodilla izquierda que arrastra desde diciembre, mientras que Jude Bellingham sigue fuera por una lesión en los isquiotibiales que podría mantenerlo apartado hasta abril. A esas ausencias se suma la grave lesión de Rodrygo, quien fue operado de una rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla derecha.

Nuevo parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 10, 2026

La enfermería blanca también incluye a nombres importantes en defensa. Éder Militao y David Alaba continúan fuera por problemas musculares, Dani Ceballos arrastra una lesión en el sóleo y la baja más reciente es la de Álvaro Carreras, descartado tras sufrir una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. En total, el Madrid afronta el partido con varias piezas habituales del once titular fuera de combate.

Pese a ese panorama, el Merengue mantiene intacta su reputación europea. En la Champions y más especificamente en el Bernabéu, el equipo eleva su nivel competitivo. Arbeloa busca mantener esa tradición mientras avanza en un proceso de renovación que intenta fusionar la experiencia del vestuario con la aparición de nuevos nombres en el plantel.

Además, el recuerdo del último enfrentamiento entre ambos todavía está fresco. En diciembre de 2025, durante la fase de liga del torneo, el City se impuso 2-1 en el Bernabéu. Esa noche dejó la sensación de que el conjunto inglés dominó varios momentos del partido, algo que el Madrid intentará corregir en esta nueva serie.

Posible alineación del Real Madrid contra el Manchester City (4-4-2): Thibaut Courtois; Ferland Mendy, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold; Arda Güler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Gonzalo García, Vinícius Jr.

Últimas noticias del Manchester City

Los Citizens llegan a Madrid con un panorama mucho más estable en lo físico. El único futbolista que no estará disponible es Josko Gvardiol, que continúa recuperándose de una fractura en la tibia. Por lo demás, Pep Guardiola contará con prácticamente todo su plantel para el inicio de la eliminatoria.

Entre las buenas noticias para el equipo inglés aparece el regreso de Erling Haaland. El delantero noruego descansó en el último compromiso frente al Newcastle como parte de la gestión de cargas del cuerpo técnico y todo indica que estará disponible para el partido en España. Su presencia representa una amenaza constante para cualquier defensa y vuelve a colocarlo como una de las figuras centrales de la serie.

Los elegidos para visitar a Real Madrid 📋 pic.twitter.com/b5Dvn83j7D — Manchester City (@ManCityES) March 10, 2026

El City llega además tras una actuación convincente en la FA Cup, donde remontó y venció 3-1 al Newcastle con un doblete de Omar Marmoush. Ese resultado refuerza la sensación de que el equipo de Guardiola mantiene profundidad ofensiva y varias alternativas para acompañar al noruego en ataque.

En lo futbolístico, el conjunto inglés mantiene el sello de su entrenador. Control del balón, circulación rápida y presión alta siguen siendo los pilares del equipo. No obstante, ese planteamiento también implica riesgos cuando la línea defensiva queda adelantada y es justamente ese aspecto el que el Real Madrid intentará aprovechar cada vez que logre recuperar la pelota y salir rápido hacia el arco rival.

Posible alineación del Manchester City contra el Real Madrid (4-1-3-2): Gianluigi Donnarumma; Rayan Ait Nouri, Marc Guéhi, Ruben Dias, Matheus Nunes; Rodri; Phil Foden, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland, Antoine Semenyo

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE