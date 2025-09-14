Real Madrid vs Olympique Marsella: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Champions League

El Real Madrid, máximo campeón de la historia de la UEFA Champions League, iniciará un nuevo camino enfrentándose al Olympique Marsella, que supo alzar la Orejona en 1993.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 1 de la UCL.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Olympique Marsella?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: martes 16 de septiembre

Horario: 14:00 (este de Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España).

Estadio: Santiago Bernabéu

Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Visionhaus/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Olympique Marsella en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por Paramount+ en Estados Unidos, por Max en México y en Movistar+ en España.

Últimos 5 partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competencia Real Sociedad 2-1 V La Liga RCD Mallorca 2-1 V La Liga Real Oviedo 3-0 V La Liga Osasuna 1-0 V La Liga WSG Tirol 4-0 V Amistoso

Últimos 5 partidos del Olympique Marsella

Rival Resultado Competencia Lorient 4-0 V Ligue 1 Olympique Lyon 1-0 D Ligue 1 París FC 5-2 V Ligue 1 Rennes 1-0 V Ligue 1 Aston Villa 3-1 V Amistoso

Últimas noticias del Real Madrid

Real Sociedad v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Con un arranque perfecto de cuatro victorias al hilo en LaLiga, el Merengue se ilusiona con dar mejor batalla que el año pasado, donde no tuvo una buena etapa de liguilla y cayó antes de lo previsto.

Últimas noticias del Olympique Marsella

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LORIENT | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

Viene de golear al Lorient y buscará hacer ruido en la primera jornada de la UEFA Champions League, venciendo nada más y nada menos que al máximo ganador de la historia de la competencia a domicilio.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal

Mediocampistas: Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni

Volantes ofensivos: Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz

Delanteros: Kylian Mbappe

Olympique Marsella

Portero: Jeffrey de Lange

Defensas: Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo

Mediocampistas: Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes

Volantes ofensivos: Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood

Delanteros: Amine Gouiri

Pronóstico SI Fútbol

El Real Madrid arrancará con el pie derecho su camino en la UCL gracias a la tremenda jerarquía de su plantilla.

Real Madrid 3-0 Olympique Marsella