Real Madrid vs Olympique Marsella: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Champions League
El Real Madrid, máximo campeón de la historia de la UEFA Champions League, iniciará un nuevo camino enfrentándose al Olympique Marsella, que supo alzar la Orejona en 1993.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 1 de la UCL.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Olympique Marsella?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: martes 16 de septiembre
Horario: 14:00 (este de Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España).
Estadio: Santiago Bernabéu
¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Olympique Marsella en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por Paramount+ en Estados Unidos, por Max en México y en Movistar+ en España.
Últimos 5 partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competencia
Real Sociedad
2-1 V
La Liga
RCD Mallorca
2-1 V
La Liga
Real Oviedo
3-0 V
La Liga
Osasuna
1-0 V
La Liga
WSG Tirol
4-0 V
Amistoso
Últimos 5 partidos del Olympique Marsella
Rival
Resultado
Competencia
Lorient
4-0 V
Ligue 1
Olympique Lyon
1-0 D
Ligue 1
París FC
5-2 V
Ligue 1
Rennes
1-0 V
Ligue 1
Aston Villa
3-1 V
Amistoso
Últimas noticias del Real Madrid
Con un arranque perfecto de cuatro victorias al hilo en LaLiga, el Merengue se ilusiona con dar mejor batalla que el año pasado, donde no tuvo una buena etapa de liguilla y cayó antes de lo previsto.
Últimas noticias del Olympique Marsella
Viene de golear al Lorient y buscará hacer ruido en la primera jornada de la UEFA Champions League, venciendo nada más y nada menos que al máximo ganador de la historia de la competencia a domicilio.
Posibles alineaciones
Real Madrid
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Dani Carvajal
Mediocampistas: Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni
Volantes ofensivos: Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz
Delanteros: Kylian Mbappe
Olympique Marsella
Portero: Jeffrey de Lange
Defensas: Facundo Medina, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Amir Murillo
Mediocampistas: Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes
Volantes ofensivos: Timothy Weah, Bilal Nadir, Mason Greenwood
Delanteros: Amine Gouiri
Pronóstico SI Fútbol
El Real Madrid arrancará con el pie derecho su camino en la UCL gracias a la tremenda jerarquía de su plantilla.
Real Madrid 3-0 Olympique Marsella
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo