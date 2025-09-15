Real Madrid vs Olympique Marsella: momios, probabilidades y cuotas en la jornada 1 de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League tendrá este martes el puntapié inicial de la etapa de liguilla de la temporada 2025/26, y sin dudas uno de los grandes atractivos del primer día de competencia será el choque entre el Real Madrid y el Olympique Marsella en el mítico Santiago Bernabéu de la capital española.

Probabilidades del partido Real Madrid vs Olympique Marsella

Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Visionhaus/GettyImages

Real Madrid: 1.33

Empate: 5.50

Olympique Marsella: 8.00

El Real Madrid tiene un 75,2% de probabilidades de quedarse con el encuentro basado en las cuotas de las principales casas de apuestas. El empate cuenta con un 18,2% de chances de darse y el batacazo del Olympique Marsella tiene solo un 12,5% de oportunidades de concretarse.

Otras cuotas destacadas del Real Madrid vs Olympique Marsella

Club Brugge v Rangers - UEFA Champions League Play-offs Round Second Leg | Alex Bierens de Haan/GettyImages

Doble oportunidad:

Real Madrid o Empate: 1.083 – La apuesta más segura, casi sin margen para la sorpresa.

Empate u Olympique Marsella: 3.25 – Interesante para quienes confían en el batacazo.

Real Madrid u Olympique Marsella: 1.14 – Conservadora, cubre la mayoría de escenarios.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.44 – Alta probabilidad dado el poder ofensivo del equipo de Xabi Alonso.

Menos de 2 goles: 6.00 – Solo para quienes esperan un duelo trabado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.66 – Posible si el Olympique Marsella logra aprovechar alguna contra.

No: 2.10 – Ligeramente menos probable, confiando en la solidez defensiva del Merengue.

Pronóstico SI

El Real Madrid es amplio favorito a quedarse con el partido y tiene con que: no solo es local, sino que jugará con el grueso de sus figuras en campo y tendrá la posibilidad de arrancar la nueva campaña europea a puro gol, mostrando su poderío ofensivo y plantando cara como uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo.

