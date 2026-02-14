Real Madrid vs Real Sociedad: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid busca no perderle pisada al FC Barcelona en la competencia por el título de LaLiga, mientras que la Real Sociedad está a tiro de los puestos de copas europeas y buscará un importante triunfo de visitante que los ayude a colarse en esas posiciones de privilegio.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Real Sociedad?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Bernabéu

: Bernabéu Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora : 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)

: 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP) Árbitro : Francisco José Hernández Maeso

: Francisco José Hernández Maeso VAR: Daniel Trujillo

Real Madrid C.F. v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final Second Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid : 103

: 103 Empate : 43

: 43 Real Sociedad: 38

Último partido entre ambos: 13/09/2025 - Real Sociedad 1-2 Real Madrid - LaLiga

Últimos cinco partidos

Real Madrid Real Sociedad Valencia 0-2 Real Madrid

8/2/26 Athletic Club - Real Sociedad

11/2/26 Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

1/2/26 Real Sociedad 3-1 Elche

7/2/26 Benfica 4-2 Real Madrid

28/1/26 Alavés 2-3 Real Sociedad

4/2/26 Villarreal 0-2 Real Madrid

24/1/26 Athletic Club 1-1 Real Sociedad

1/2/26 Real Madrid 6-1 AS Mónaco

20/1/26 Real Sociedad 3-1 Celta de Vigo

¿Cómo ver el Real Madrid vs Real Sociedad por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Últimas noticias del Real Madrid

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa vienen en buena forma y, aunque todos los flashes están apuntados al playoff de la UEFA Champions League frente al Benfica, no quieren dejar de lado LaLiga, donde están a tan solo un punto del FC Barcelona en la lucha por el campeonato. Vienen de vencer al Valencia por 2-0 en Mestalla, y buscarán reencontrarse con su gente con otro triunfo.

Para este partido, el entrenador no podrá contar con Jude Bellingham, Rodrygo y Éder Militão, los tres con diversas lesiones.

Valencia Cf V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad (4-4-2): Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Vinicius Jr. y Kylian Mbappe.

Últimas noticias de la Real Sociedad

Los de Pellegrino Matarazzo llegan con el ánimo por los cielos tras ganar la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club y buscarán dar un golpe de autoridad en el Bernabéu antes del duelo de vuelta en Anoeta.

Para este choque, el entrenador solamente no podrá contar con Brais Méndez por suspensión y tiene en duda a Unai Marrero. En la enfermería están Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Arsen Zakharyan y Luka Sučić.

FBL-ESP-CUP-ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD | ANDER GILLENEA/GettyImages

Posible alineación de la Real Sociedad contra el Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro; Sergio Gómez, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín, Jon Aramburu; Beñat Turrientes, Jon Gorrotxategi; Goncalo Guedes, Carlos Soler, Pablo Marín; Mikel Oyarzabal.

Pronóstico SI

El Real Madrid vencerá en casa en un duelo ajustado y con varios goles por ambos lados.

Real Madrid 3-2 Real Sociedad

