Real Madrid vs Real Sociedad: previa, predicciones y alineaciones
El Real Madrid busca no perderle pisada al FC Barcelona en la competencia por el título de LaLiga, mientras que la Real Sociedad está a tiro de los puestos de copas europeas y buscará un importante triunfo de visitante que los ayude a colarse en esas posiciones de privilegio.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Real Sociedad?
- Ciudad: Madrid, España
- Estadio: Bernabéu
- Fecha: sábado 14 de febrero
- Hora: 15:00 (USA), 14:00 (MEX), 21:00 (ESP)
- Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
- VAR: Daniel Trujillo
Historial de enfrentamientos directos entre el Real Madrid vs Real Sociedad
- Real Madrid: 103
- Empate: 43
- Real Sociedad: 38
- Último partido entre ambos: 13/09/2025 - Real Sociedad 1-2 Real Madrid - LaLiga
Últimos cinco partidos
Real Madrid
Real Sociedad
Valencia 0-2 Real Madrid
Athletic Club - Real Sociedad
Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano
Real Sociedad 3-1 Elche
Benfica 4-2 Real Madrid
Alavés 2-3 Real Sociedad
Villarreal 0-2 Real Madrid
Athletic Club 1-1 Real Sociedad
Real Madrid 6-1 AS Mónaco
Real Sociedad 3-1 Celta de Vigo
¿Cómo ver el Real Madrid vs Real Sociedad por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Últimas noticias del Real Madrid
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa vienen en buena forma y, aunque todos los flashes están apuntados al playoff de la UEFA Champions League frente al Benfica, no quieren dejar de lado LaLiga, donde están a tan solo un punto del FC Barcelona en la lucha por el campeonato. Vienen de vencer al Valencia por 2-0 en Mestalla, y buscarán reencontrarse con su gente con otro triunfo.
Para este partido, el entrenador no podrá contar con Jude Bellingham, Rodrygo y Éder Militão, los tres con diversas lesiones.
Posible alineación del Real Madrid contra la Real Sociedad (4-4-2): Thibaut Courtois; Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Trent Alexander-Arnold; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Vinicius Jr. y Kylian Mbappe.
Últimas noticias de la Real Sociedad
Los de Pellegrino Matarazzo llegan con el ánimo por los cielos tras ganar la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club y buscarán dar un golpe de autoridad en el Bernabéu antes del duelo de vuelta en Anoeta.
Para este choque, el entrenador solamente no podrá contar con Brais Méndez por suspensión y tiene en duda a Unai Marrero. En la enfermería están Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Arsen Zakharyan y Luka Sučić.
Posible alineación de la Real Sociedad contra el Real Sociedad (4-2-3-1): Álex Remiro; Sergio Gómez, Duje Ćaleta-Car, Jon Martín, Jon Aramburu; Beñat Turrientes, Jon Gorrotxategi; Goncalo Guedes, Carlos Soler, Pablo Marín; Mikel Oyarzabal.
Pronóstico SI
El Real Madrid vencerá en casa en un duelo ajustado y con varios goles por ambos lados.
Real Madrid 3-2 Real Sociedad
