Real Madrid vs Valencia: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

LaLiga nos regala un duelo de mucha historia en el Estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid buscará consolidar su liderato en la competencia cuando reciba la visita del Valencia.

El conjunto merengue llega a este compromiso en un momento de forma pletórico, dominando la clasificación y con una de las ofensivas más temidas de Europa. Por su parte, el equipo 'Che' ha tenido un torneo irregular, pero siempre se crece en este tipo de escenarios, buscando un resultado que sería vital para sus aspiraciones de media tabla.

Con un favoritismo que roza lo unánime en las casas de apuestas, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Momios del partido de Real Madrid vs Valencia:

Real Madrid: -667

Empate: +650

Valencia: +1600

Las cifras son demoledoras. El Real Madrid es el aplastante favorito para ganar el partido. Una cuota de -667 es una de las más bajas de la temporada, lo que indica que se necesita apostar una cantidad muy alta para obtener una ganancia modesta. Un triunfo del Valencia se considera una hazaña histórica y ofrece un pago extraordinario de +1600.

Probabilidades de Victoria

Tomando como referencia los momios, las probabilidades aproximadas son:

Real Madrid: 85% - 87%

Empate: 12% - 14%

Valencia: 5% - 7%

El cálculo de probabilidades confirma el dominio absoluto del equipo local, con más de un 85% de posibilidades de quedarse con los tres puntos. Las opciones de que el Valencia logre un empate, y más aún una victoria, son estadísticamente muy remotas.

Doble Oportunidad:

Real Madrid/Empate: -3300

Real Madrid/Valencia: -1400

Valencia/Empate: +400

Las cuotas en este mercado son prohibitivas para las opciones que incluyen al Real Madrid, dado su grado extremo de favoritismo. La única apuesta con valor real, aunque de altísimo riesgo, es el "Valencia/Empate" (+400).

Valencia CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -112

No: -125

La ligera inclinación hacia el "No" (-125) sugiere que es más probable que al menos uno de los dos equipos no logre marcar. Esto se alinea con la expectativa de un dominio del Real Madrid y las dificultades que podría tener el Valencia para vulnerar la portería merengue.

Total de goles:

Más de 3.5 goles: -118

Menos de 3.5 goles: -112

La línea de goles está establecida en 3.5, lo que anticipa una buena cantidad de anotaciones. El mercado está muy dividido, pero se inclina ligeramente hacia un partido con más de 3.5 goles, esperando que la ofensiva local tenga una noche productiva.

Pronóstico del partido de Real Madrid vs Valencia:

Se espera un monólogo del Real Madrid, que buscará imponer su jerarquía desde el primer minuto en casa. La única incógnita es cuántos goles marcará la ofensiva blanca.

Por la tendencia del "Ambos Anotan: No" y la alta de goles, un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 3-0 o 4-0 a favor del Real Madrid.