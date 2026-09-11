Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Estadio de Anoeta recibe un partido de alto voltaje. Este domingo 13 de septiembre, la Real Sociedad enfrenta al Atlético de Madrid en la jornada 5 de LaLiga, con los colchoneros atravesando un momento complicado después de encadenar dos derrotas seguidas entre Liga y la Champions League.

El equipo del Cholo llega golpeado tras caer 2-1 ante el Liverpool en su debut europeo. Logró adelantarse en el marcador con un gol de Marcos Llorente, pero los Reds le dieron vuelta el resultado con tantos de Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister. Ese tropiezo se suma a la estrepitosa derrota liguera sufrida días antes en San Mamés ante el Athletic Club.

La Real Sociedad, por su parte, llega en un gran momento de juego, aunque con resultados irregulares: acumula siete puntos en las primeras cinco jornadas, producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas. En la última jornada se llevó un agónico triunfo a domicilio del Elche, el cual confirmó las buenas sensaciones que viene mostrando el equipo de Pellegrino Matarazzo en este arranque de temporada.

A continuación, toda la información de este gran encuentro de LaLiga.

Pronóstico SI Fútbol

La Real Sociedad atraviesa un salto cualitativo evidente en su juego y llega en mejor forma futbolística, mientras que el Atlético arrastra el golpe anímico de dos derrotas consecutivas y el desgaste físico del compromiso europeo. Aun así, la calidad individual del plantel rojiblanco y el historial reciente, favorable a los colchoneros, invitan a pensar en un partido parejo.

Pronóstico: Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Real Sociedad vs Atlético de Madrid?

Ciudad: San Sebastián, España

Estadio: Anoeta

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Real Sociedad y el Atlético de Madrid (últimos 5 partidos)

Real Sociedad: 1

1 Empates : 2

: 2 Atlético de Madrid: 2

Último partido entre ambos: 18/04/2026 - Atlético de Madrid 2 (3) - (4) 2 Real Sociedad - Final Copa del Rey 2026

Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey Final | Fran Santiago/GettyImages

Últimos 5 partidos

Real Sociedad Atlético de Madrid Elche 2-3 Real Sociedad 07/09/26 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 09/09/26 Real Sociedad 0-0 Celta 03/09/26 Athletic 3-0 Atlético de Madrid 05/09/26 Real Sociedad 2-1 Espanyol 29/08/26 Sevilla 1-3 Atlético de Madrid 29/08/26 Real Madrid 4-1 Real Sociedad 26/08/26 Atlético de Madrid 2-2 Villarreal 23/08/26 Betis 1-0 Real Sociedad 21/08/26 Atlético de Madrid 2-0 Málaga 19/08/26

¿Cómo ver el Real Sociedad vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de la Real Sociedad

Matarazzo tiene tres bajas confirmadas para este partido. Jon Martín, quien vio la roja ante Elche y debe cumplir fecha de suspensión, y Álvaro Odriozola y Pablo Marín, ambos por lesión. Con el partido de la sexta jornada disputado por adelantado ante el Celta, el equipo donostiarra llega con algo más de margen para recuperar energías, aunque el técnico todavía tiene dudas sobre la inclusión de Kubo, Barrenetxea y Turrientes en el once inicial.

Elche CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Francisco Macia Martinez/GettyImages

Posible alineación de la Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Sarr, Sergio Gómez; Ochieng, Herrera, Soler, Guedes; Sucic, Oyarzabal.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

La baja confirmada sigue siendo Alexander Sørloth, que continúa recuperándose de su lesión muscular. Del lado positivo, Jonathan David ya se integró al plantel y debutó en Anfield, mientras que Robin Le Normand cumplió su sanción liguera y vuelve a estar disponible para Simeone.

Tras varios partidos relegado y con su situación ya resuelta al menos por esta temporada, Julián Álvarez volvió a ser titular en el estreno de Champions y dejó en claro que el equipo no se puede dar el lujo de prescindir de su talento.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Hjulmand, Barrios, Baena; Julián Álvarez, Lookman.

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