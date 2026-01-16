Real Sociedad vs FC Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este domingo la Real Sociedad y el FC Barcelona se enfrentan en un duelo llamado a ser uno de los destacados de la jornada 20 de LaLiga. El Reale Arena será el escenario de un encuentro donde ambos equipos llegan con dinámicas distintas, pero con ambición de sumar tres puntos que les permitan reafirmar sus objetivos en el campeonato doméstico.

La Real Sociedad quiere prolongar su buen momento en casa y seguir escalando posiciones, mientras que el líder, el Barcelona, busca mantener su ventaja en la cima y confirmar que su proyecto avanza con firmeza.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Sociedad vs FC Barcelona?

Ciudad: San Sebastián

Fecha: domingo 18 de enero

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Reale Arena

¿Cómo se podrá ver el Real Sociedad vs FC Barcelona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online EEUU ESPN deportes ESPN México Sky Sports Sky HD España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos

Real Sociedad FC Barcelona Real Sociedad 2(4)-2(3) Osasuna (13/01/26) Racing de Santander 0-2 FC Barcelona (15/01/2026) Getafe 1-2 Real Sociedad (09/01/26) Barcelona 3-2 Real Madrid (11/01/26) Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid (04/01/26) Barcelona 5-0 Athletic Club (07/01/26) Levante 1-1 Real Sociedad (20/12/25) Espanyol 0-2 Barcelona (03/01/26) Eldense 1-2 Real Sociedad (16/12/25) Villarreal 0-2 Barcelona (21/12/25)

Últimas noticias del Real Sociedad

Real Sociedad V Ca Osasuna - Copa Del Rey | Europa Press Sports/GettyImages

La Real Sociedad llega al duelo tras una dosis de motivación extra. En su último compromiso, el conjunto donostiarra superó a Osasuna en la Copa del Rey tras una tanda de penaltis, un triunfo que no solo les permitió avanzar en el torneo del KO sino que también reforzó la confianza del grupo de cara a LaLiga. Ese éxito copero sirve como trampolín anímico para un partido exigente ante el líder, en el que la Real buscará imponer su estilo agresivo y competitivo, sobre todo en su estadio.

El conjunto vasco está buscando un delantero en el mercado, pues Jon Karrikaburu no entro en los planes del técnico, mientras que Orri Oskarsson está teniedo demasiados problemas físicos. En el partido de Copa sufrió una nueva lesión muscular que le impidió jugar la prórroga cuando apenas llevaba unos minutos sobre el terreno de juego.

Últimas noticias del FC Barcelona

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

El FC Barcelona afronta este compromiso desde la primera posición de LaLiga, con una ventaja que ha construido a base de regularidad, solidez defensiva y un ataque efectivo. El conjunto dirigido por Hansi Flick ha demostrado estabilidad a lo largo de las primeras 19 jornadas, combinando juventud y experiencia para mantenerse en lo más alto. Con un estilo ofensivo que aprovecha las virtudes de sus hombres de ataque, el Barcelona llega al Reale Arena con la ambición de ampliar su renta y seguir marcando el ritmo de la competición.

Hansi Flick sigue sin poder contar para este partido con Gavi, quien estará de baja hasta finales de febrero, ni con Andreas Christensen, de baja hasta el mes de abril.

Posibles alineaciones

Real Sociedad: Marrero, Aramburu, Zubeldia, Caleta Car, Gómez, Gorrotxategi, Soler, Kubo, Barrenetxea, Sucic y Oyarzabal

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres

Pronóstico SI

En un duelo que promete intensidad y momentos de calidad, el Barcelona parte como favorito por su posición en la tabla, su consistencia y el momento de forma general. Aun así, la Real Sociedad tiene armas para plantar batalla en su feudo. Sin embargo, la superioridad técnica y la profundidad de plantilla culé pueden marcar la diferencia. El pronóstico apunta a una victoria clara del Barcelona por 1-4, con el visitante imponiendo su autoridad y capacidad ofensiva, mientras que la Real buscará maquillar el resultado con su carácter competitivo.

Real Sociedad 1-4 FC Barcelona

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA