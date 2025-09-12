Real Sociedad vs Real Madrid: momios, probabilidades y cuotas en la jornada 4 de LaLiga 2025/26

El Real Madrid de Xabi Alonso visita a la Real Sociedad en la jornada 4 de LaLiga 2025/26 con el objetivo de prolongar su buen arranque de temporada. Tras un inicio convincente y con la presión de mantenerse en lo más alto de la tabla, los blancos afrontan uno de los desplazamientos más exigentes del calendario ante un rival que siempre complica en su estadio.

El conjunto madrileño llega con confianza y con la sensación de que el bloque está asimilando cada vez mejor las ideas de Alonso: presión alta, circulación dinámica y pegada ofensiva. Los fichajes de verano siguen generando ilusión en la afición blanca, que espera ver a su equipo mantener la intensidad fuera de casa y consolidar un arranque sólido que les mantenga en la pelea por el liderato.

Por su parte, la Real Sociedad encara el encuentro con la ambición de dar un golpe sobre la mesa. Fieles a su estilo de juego asociativo y agresivo en la presión, buscarán aprovechar el factor Anoeta para incomodar al Real Madrid y aspirar a un resultado que refuerce sus ideas. Un triunfo ante los blancos sería un impulso enorme para los txuri-urdines en este tramo inicial de campeonato.

El partido, más allá de los favoritismos, se presenta como un examen clave para el Real Madrid en su primera gran salida del curso, y como una oportunidad para la Real Sociedad de demostrar que puede competir de tú a tú con los grandes de la liga.

Probabilidades del partido Real Sociedad vs Real Madrid

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Real Sociedad: 5.00

Empate: 4.33

Real Madrid: 1.60

Las cuotas reflejan un 57,2% de probabilidades de victoria para el Real Madrid, frente al 20,5% de la Real Sociedad y el 22,3% que se le otorga al empate. Los blancos parten como favoritos, aunque Anoeta es siempre un escenario de máxima exigencia.

Otras cuotas destacadas del Real Sociedad vs Real Madrid

Real Oviedo v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Doble oportunidad:

Real Sociedad o Empate: 2.30 – Interesante para quienes confían en la fortaleza local.

Empate o Real Madrid: 1.16 – La opción más segura según las casas de apuestas.

Real Sociedad o Real Madrid: 1.20 – Conservadora, cubre la mayoría de escenarios.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.72 – Apuesta probable dado el poder ofensivo blanco.

Menos de 2 goles: 4.00 – Pensando en un duelo más cerrado y táctico.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.80 – Posibilidad real si la Real Sociedad logra generar ocasiones en su estadio.

No: 1.95 – Ligeramente menos probable, confiando en la solidez blanca.

Pronóstico SI

El Real Madrid llega con la etiqueta de favorito, pero la Real Sociedad es un rival que acostumbra a crecer en los grandes escenarios y que cuenta con la motivación de su afición. Si los de Alonso mantienen el nivel mostrado en el inicio liguero, deberían imponer su pegada y sumar un triunfo importante en uno de los campos más complicados de LaLiga.

La Real Sociedad, por su parte, intentará alargar el partido, incomodar con su presión y aprovechar cualquier resquicio defensivo de los blancos. El guion lógico apunta a un dominio visitante, aunque Anoeta siempre guarda espacio para las sorpresas.

