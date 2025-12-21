¿Regresa a España? Sergio Canales rompe el silencio luego de su homenaje en Sevilla

Sergio Canales regresó a Sevilla, pero lo hizo desde la memoria, no desde la nostalgia. Su presencia en el Estadio La Cartuja, durante el duelo entre Betis y Getafe, sirvió para reencontrarse con una afición que nunca dejó de reconocer su legado. El homenaje fue cálido y sincero: ovación cerrada, una placa conmemorativa y el acompañamiento de su familia, en una noche que funcionó más como agradecimiento que como despedida pendiente.

El homenaje del beticismo a una leyenda 💚🤍



Sergio Canales vuelve a casa ❤️‍🩹#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/Slzmv7Kziz — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 21, 2025

El mediocampista de Rayados de Monterrey respondió con gratitud, pero también con firmeza. Ante los inevitables rumores, fue claro: no piensa en volver al futbol español. Su presente está en México y su compromiso es total. “Tengo contrato y estoy muy bien en Monterrey”, dejó en claro, reforzando la idea de que su proyecto deportivo sigue en construcción, no en transición.

Lejos de mirar atrás, Canales apunta a un 2026 que se perfila exigente y determinante. En Rayados es una pieza central, no solo por su calidad futbolística, sino por su peso como líder dentro del vestidor. El calendario que se avecina obliga a competir desde el primer día y a sostener un nivel alto en distintos frentes.

Los momentos más importantes para Sergio Canales y Rayados en 2026

El primer gran reto llegará el 10 de enero, cuando Monterrey debute en el Clausura 2026 frente al Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano. Un arranque de máxima exigencia para medir aspiraciones desde el inicio.

Más adelante, el 7 de marzo, el foco estará puesto en el Clásico Regio ante Tigres, un partido que trasciende la tabla y suele marcar el pulso emocional y deportivo del torneo.

A nivel internacional, febrero traerá la Copa de Campeones de la Concacaf, donde Rayados enfrentará en primera ronda al Xelajú de Guatemala, con la obligación histórica de avanzar y competir por el título.

Con contrato vigente, objetivos claros y un entorno que confía en su liderazgo, Sergio Canales eligió seguir construyendo en México. El pasado se honra; el presente se trabaja. Y el futuro, para él, sigue pintándose de azul y blanco.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026