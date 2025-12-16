Según informes, Luis Suárez está en la fase final de firmar una extensión de un año con el Inter Miami, un contrato que sería su último con las Garzas.

El futuro del delantero con la camiseta rosa tras la temporada 2025 estaba en entredicho. Suárez solo jugó 22 minutos en los últimos tres partidos de playoffs de la MLS Cup ganada por el Inter Miami, perdiendo su puesto en la delantera ante el argentino Mateo Silvetti, de 19 años.

De hecho, el uruguayo fue suplente sin utilizar en el triunfo de los dirigidos por Javier Mascherano en la final ante los Vancouver Whitecaps. Con su contrato a punto de expirar a finales de año, Suárez se enfrentaba a una difícil decisión: ¿Debería seguir los pasos de Sergio Busquets y Jordi Alba en su retiro, fichar o renovar con el Inter Miami?

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Elsa/GettyImages

El Miami Herald informa que la leyenda del Barcelona optó por esta última opción. Suárez y el actual campeón de la MLS están ultimando un acuerdo para que el delantero regrese al sur de Florida para una última temporada en 2026.

El jugador de 38 años participará en la defensa del título del club, así como en la inauguración de su nueva sede, el Miami Freedom Park.

El Inter Miami experimentará cambios importantes de cara a la temporada 2026

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Maddie Meyer/GettyImages

El regreso anunciado de Suárez le da a Mascherano la seguridad de contar con uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol en su equipo. Solo en la MLS, el número 9 ha marcado 42 goles en 87 partidos desde que llegó a Estados Unidos en diciembre de 2023.

El acuerdo también mantiene a uno de los líderes más importantes de las Garzas en el vestuario, una necesidad tras las bajas de Busquets y Alba. La presencia y la experiencia de Suárez, junto con Lionel Messi, ofrecen estabilidad a una plantilla que, por lo demás, está en constante evolución.

Es innegable cuánto extrañará el Inter Miami la calma, la serenidad y la versatilidad de Busquets y Alba. El nuevo fichaje Sergio Reguilón espera llenar el hueco en la banda izquierda, pero el jugador de 29 años tiene un puesto casi imposible de cubrir.

Las Garzas también darán la bienvenida a un jugador de renombre para cubrir su única plaza de Jugador Franquicia restante antes de la temporada 2026. El club estuvo previamente vinculado con Neymar, pero Robert Lewandowski es otro objetivo soñado para los nuevos reyes de la MLS.