Reunión cumbre entre Deco y los agentes de Dani Olmo por la continuidad del mediocampista

Dani Olmo es fundamental para el FC Barcelona. Ante tantas lesiones que atraviesa el equipo de Hansi Flick en la mitad del campo y su preponderancia para el juego colectivo, lo colocan como un arma clave para el entrenador alemán.

En las últimas horas, los representantes de Dani Olmo y el portero Joan Garcia, Juanma López y Andy Bara cenaron con Deco, director deportivo del Barcelona, para repasar el momento del futbolista de Terrassa y también la lesión del guardameta, operado hace algunos días.

Olmo tiene contrato hasta 2029 y, ante las bajas de Fermín y Gavi, empieza a ganar continuidad en la mediapunta y será titular ante PSG por UEFA Champions League, por la jornada 2 y con la intención de poder mostrar todas sus cualidades, en una oportunidad de oro para el futbolista.

Dani Olmo gana protagonismo. Incluso antes del entrenamiento, charló varios minutos con Hansi Flick a pie de campo en pleno centro de entrenamiento del FC Barcelona. El técnico alemán lo considera pieza clave para el tramo que llega de la temporada y, con las lesiones tendrá muchos minutos que no le dió aún en el tramo inicial de este 2025/2026.

Incluso, un detalle que no pasó desapercibido para los aficionados culé: las cámaras, justo antes que empezaran los rondos de calentamiento, captaron la conversación distendida que el de Terrassa y el técnico alemán mantuvieron en el último entrenamiento antes de enfrentarse al campeón defensor de la UEFA Champions League 2024/2025 en aquella inolvidable final por 5-0 al Inter, que llegaba tras eliminar al propio FC Barcelona en una serie inolvidable con goles en tiempo extra.

En lo deportivo, el jugador viene de completar los 90 minutos ante Oviedo y Real Sociedad. El club lo considera un pilar para cumplir los objetivos de esta temporada.