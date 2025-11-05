Revelan el motivo por el que Yamal dejaría de hacer el gesto de la corona al celebrar un gol

Desde el inicio de la presente temporada, Lamine Yamal celebró regularmente sus goles con el FC Barcelona con un gesto de "corónenme", con la corona de rey arriba de su cabeza, donde muchos interpretaban que era porque a sus 18 años es uno de los mejores futbolistas del mundo.

Sin embargo, según la versión que da Beteve, esa celebración fue un gesto dirigido a su novia Nicki Nicole. Y se dio, lamentablemente para Lamine, que la semana pasada anunció oficialmente su ruptura con la estrella del pop argentina tras algunos desacuerdos, tan solo tres meses después de haber oficializado su noviazgo.

La pareja había iniciado su relación en julio de este año, poco después del 18 cumpleaños de Lamine.

FC Barcelona v Olympiakos Piraeus - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

En ese contexto, el mismo informe afirma que Lamine deje de celebrar ahora que ya no está con la cantante Nicole.

Los aficionados del Barça volvieron a gritar un gol del delantero de La Masia, algo que no ocurría desde el 21 de octubre en Champions League contra el Olympiacos. Lo que llamó la atención a la gran mayoría es que el joven azulgrana no lo celebró de la manera que tenía acostumbrada a la afición.

"Por qué ha dejado de hacerlo, no lo sé. Lo que sí que sé es que la primera vez que lo hizo fue cuando conoció a Nicki Nicole", explicaba el periodista Santi Ovalle, que añadía que "casualmente ha dejado la relación y, primer partido y ya no hace la corona", algo que han descubierto en el programa "después de hacer algunas llamadas", entendiendo que ahí está el principal motivo por el cual dejó de festejar de ese modo.

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Alex Caparros/GettyImages

Lamine Yamal habló sobre su separación de Nicki Nicole

"Simplemente decidimos separarnos y ya está. Todo lo que se dice no tiene nada que ver con nosotros. No hubo ningún problema de infidelidad", reveló el delantero en una entrevista con el periodista Javier Hoyos.

