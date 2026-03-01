El Barcelona confirmó una baja sensible de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Robert Lewandowski no estará disponible para el duelo ante el Atlético de Madrid tras sufrir una fractura ósea en la cara interna de la órbita de su ojo izquierdo.

El delantero polaco recibió un golpe en el tramo final del encuentro de LaLiga frente al Villarreal, correspondiente a la jornada 26. La acción se produjo en el minuto 88, cuando su rostro impactó contra la espalda de un rival. Aunque completó el partido con molestias, las pruebas médicas realizadas este domingo determinaron el alcance exacto de la lesión.

El parte médico emitido por el club detalló la fractura en la órbita del ojo izquierdo y confirmó su ausencia para el compromiso copero del martes. Por el momento, la entidad azulgrana no especificó un tiempo estimado de recuperación más allá de su baja inmediata.

La ausencia de Lewandowski supone un contratiempo relevante para el conjunto dirigido por Hansi Flick, que afronta la eliminatoria con la obligación de revertir un adverso 4-0. El atacante polaco, habitual referencia ofensiva del equipo, se suma a una lista de bajas que incluye a Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen por lesión, además de Eric García, quien deberá cumplir sanción tras su expulsión en el partido de ida.

Durante la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, los futbolistas que fueron titulares ante el Villarreal realizaron trabajo de recuperación, mientras que los suplentes se ejercitaron con mayor intensidad pensando en el compromiso ante el conjunto madrileño.

Sin su delantero centro titular, el cuerpo técnico deberá reorganizar el frente de ataque. Ferran Torres aparece como la principal alternativa para ocupar la posición de referencia ofensiva en un encuentro muy importante para las aspiraciones del Barcelona en la competición. Mientras tanto, el club aguardará la evolución médica de Lewandowski para determinar su disponibilidad en los próximos compromisos, incluido el calendario de Liga.