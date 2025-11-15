Robert Lewandowski no se plantea salir en enero del FC Barcelona

Robert Lewandowski no se mueve en enero. Ni retirada, ni salida inmediata, ni decisiones drásticas a mitad de curso. Según la información adelantada por Fabrizio Romano, el delantero polaco nunca ha considerado abandonar el FC Barcelona en el mercado invernal, pese a los rumores que han intentado instalar dudas sobre su continuidad. Tampoco la retirada forma parte de las conversaciones actuales: Lewandowski se siente competitivo, motivado y convencido de que aún le quedan capítulos importantes por escribir.

La postura del jugador es clara y firme: centrarse exclusivamente en el Barça hasta junio y luchar por todos los títulos posibles. En un equipo joven que mira al futuro, el papel de Lewy es más relevante de lo que a veces parece. Su liderazgo, su capacidad para absorber presión y su experiencia en partidos decisivos siguen siendo un pilar para Hansi Flick, quien valora su influencia tanto dentro como fuera del campo.

🚨🔵🔴 Robert Lewandowski has never considered a January exit from Barça and retirement also not part of the current conversations.



Full focus on Barça until June to win all titles possible and then chances to part ways/try new career chapter. pic.twitter.com/h06AoCD8MN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2025

Romano detalla que la determinación de Lewandowski tiene dos fases. La primera es total compromiso con el proyecto azulgrana hasta el final de la temporada. La segunda, a partir de verano, abre la puerta a un escenario distinto. No se descarta que jugador y club puedan separarse en junio, dando inicio a un nuevo capítulo profesional para el delantero. No es una decisión tomada, pero sí una posibilidad real: si la campaña concluye con éxito, el polaco estaría dispuesto a explorar nuevos retos antes de pensar en colgar las botas.

El Barça, mientras tanto, agradece su continuidad en el corto plazo. Flick necesita estabilidad en la delantera y un referente que guíe a los jóvenes en momentos críticos. Y Lewy quiere demostrar que todavía puede marcar diferencias al máximo nivel.

Hasta junio, la historia es sencilla: Lewandowski es del Barça, está comprometido… y quiere ganar. Lo que pase después será otro debate.