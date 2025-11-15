Robert Lewandowski no se plantea salir en enero del FC Barcelona
Robert Lewandowski no se mueve en enero. Ni retirada, ni salida inmediata, ni decisiones drásticas a mitad de curso. Según la información adelantada por Fabrizio Romano, el delantero polaco nunca ha considerado abandonar el FC Barcelona en el mercado invernal, pese a los rumores que han intentado instalar dudas sobre su continuidad. Tampoco la retirada forma parte de las conversaciones actuales: Lewandowski se siente competitivo, motivado y convencido de que aún le quedan capítulos importantes por escribir.
La postura del jugador es clara y firme: centrarse exclusivamente en el Barça hasta junio y luchar por todos los títulos posibles. En un equipo joven que mira al futuro, el papel de Lewy es más relevante de lo que a veces parece. Su liderazgo, su capacidad para absorber presión y su experiencia en partidos decisivos siguen siendo un pilar para Hansi Flick, quien valora su influencia tanto dentro como fuera del campo.
Romano detalla que la determinación de Lewandowski tiene dos fases. La primera es total compromiso con el proyecto azulgrana hasta el final de la temporada. La segunda, a partir de verano, abre la puerta a un escenario distinto. No se descarta que jugador y club puedan separarse en junio, dando inicio a un nuevo capítulo profesional para el delantero. No es una decisión tomada, pero sí una posibilidad real: si la campaña concluye con éxito, el polaco estaría dispuesto a explorar nuevos retos antes de pensar en colgar las botas.
El Barça, mientras tanto, agradece su continuidad en el corto plazo. Flick necesita estabilidad en la delantera y un referente que guíe a los jóvenes en momentos críticos. Y Lewy quiere demostrar que todavía puede marcar diferencias al máximo nivel.
Hasta junio, la historia es sencilla: Lewandowski es del Barça, está comprometido… y quiere ganar. Lo que pase después será otro debate.
Javi Álvarez es un redactor y editor de 90min España. Enamorado desde pequeño del FC Barcelona y amante incondicional de Leo Messi. ¿Su plan favorito? Reunirse con amigos y ver un partido. Cualquier partido vale si la compañía es buena y el balón echa a rodar.