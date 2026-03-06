Robert Lewandowski sembró dudas sobre su futuro

Lo único confirmado sobre el futuro de Robert Lewandowski es que su contrato con el FC Barcelona finaliza el 30 de junio y será agente libre, tanto para firmar con un nuevo club como para retirarse de la actividad profesional.

Es cierto que se lo ve en condiciones de continuar con su carrera un tiempo más, pero el propio polaco dio pistas sobre un posible retiro: "Me voy a tomar tres meses para pensar qué hacer con mi futuro. Mi familia y yo estamos muy cómodos en Barcelona, tiene todo lo que necesitamos", dijo en las últimas horas en diálogo con Sky Sports.

En la actual temporada lleva jugados 32 encuentros, con 14 goles anotados y tres asistencias brindadas para un equipo que ya fue campeón de la Supercopa de España, que se posiciona como el máximo candidato en LaLiga y como uno de los contendientes más ambiciosos en la UEFA Champions League.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREAL | MANAURE QUINTERO/GettyImages

Su camino como profesional inició en 2005 con el Legia Varsovia, para luego dar el salto al Lech Poznan, otro histórico del fútbol polaco. El que puso sus ojos en él fue el Borussia Dortmund, donde estuvo entre 2010 y 2014, ganándose el amor de la pared amarilla, al menos hasta su salida...

Su nuevo hogar fue el Bayern Múnich, donde hizo historia posicionándose como uno de los mejores arietes de la historia del gigante alemán.

Desde su llegada al FCB en 2022, lleva 179 partidos, con 115 goles y 23 asistencias. Su palmarés es tremendamente frondoso, y en el club catalán lo amplió con cinco trofeos: dos ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas Españolas. Fue pichichi de LaLiga e integró tres veces el once ideal del campeonato español.

Con la selección de Polonia jugó dos Mundiales y es el máximo goleador histórico con 85 tantos. Actualmente está distanciado del combinado nacional por diferencias con el entrenador y su presencia en la Copa del Mundo a disputarse el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá está más que en duda.

