Robert Lewandowski y las dudas sobre su futuro como profesional

El contrato de Robert Lewandowski con el FC Barcelona llega a su fin a mitad de año y su futuro es una incógnita. Los rumores indican un fuerte interés de Arabia Saudita, aunque la MLS no se quedaría atrás y lo tendría en el radar.

Según informes, la familia del delantero polaco está muy cómoda en la Ciudad Condal y no ve con buenos ojos reiniciar su vida en un país lejano como alguno del mundo árabe, por lo que el ariete estaría evaluando finalizar su carrera como profesional vistiendo la camiseta blaugrana.

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Su camino inició en 2005 con el Legia Varsovia, para luego dar el salto al Lech Poznan, otro histórico del fútbol polaco. El que puso sus ojos en él fue el Borussia Dortmund, donde estuvo entre 2010 y 2014, ganándose el amor de la pared amarilla, al menos hasta su salida...

Su nuevo club tras irse del Dortmund fue nada más y nada menos que el Bayern Múnich, algo que muchos vieron como señal de traición en las entrañas del Signal Iduna Park. En Baviera hizo historia, posicionándose como uno de los mejores arietes de la historia del gigante alemán. Llegó al FC Barcelona en 2022, y el resto es historia.

Desde su llegada al FCB, lleva 178 partidos, con 114 goles y 23 asistencias. Su palmarés es tremendamente frondoso, y en el club catalán lo amplió con cinco trofeos: dos ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas Españolas. Fue pichichi de LaLiga e integró tres veces el once ideal del campeonato español.



Con la selección de Polonia jugó dos Mundiales y es el máximo goleador histórico con 85 tantos. Actualmente está distanciado del combinado nacional por diferencias con el entrenador y su presencia en la Copa del Mundo a disputarse el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá está más que en duda.