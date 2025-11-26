Robert Sánchez lanza dardo al Barcelona: “Cucurella tiene a Yamal en el bolsillo”

El Chelsea goleó 3-0 al FC Barcelona este martes 25 de noviembre en Stamford Bridge, en partido correspondiente a la Champions League. Los Blues sentenciaron el encuentro con goles de Estevao Willian, Liam Delap y un desafortunado autogol de Jules Koundé. Marc Cucurella, imperial tanto en defensa como en ataque, fue elegido el jugador más valioso del partido.

Robert Sánchez, portero del Chelsea, no se guardó nada tras el triuinfo ante los culés. En declaraciones a los medios al término del encuentro, el guardameta español situó a los Blues como principales favoritos para alzarse con la Champions League esta temporada, incluso sobre el conjunto blaugrana.

Nos veo a nosotros favorito para la Champions... no al Barça Robert Sánchez

Al ser preguntado por la prensa sobre el duelo individual entre Marc Cucurella y Lamine Yamal, Robert Sánchez no se guardó nada: consideró que el lateral de la selección española anuló por completo a la joya del Barcelona.



¿Cómo ves el emparejamiento de Cucurella con Lamine? preguntó un reportero

Lo tiene en el bolsillo Robert Sánchez

Con la victoria de este martes, el Chelsea se colocó en el quinto puesto de la clasificación de la Champions League. El equipo dirigido por Enzo Maresca suma 10 puntos en cinco partidos (tres victorias, un empate y una derrota) y, si mantiene este ritmo, tiene grandes opciones de clasificarse directamente a los octavos de final.



Robert Sánchez | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Por su parte, el Barcelona se encuentra en el décimo quinto puesto de la tabla con solo siete unidades en cinco jornadas.

Los Blues volverán a la acción el próximo domingo 30 de noviembre, cuando reciban en Stamford Bridge al Arsenal, actual líder de la Premier League. El Chelsea está completando una excelente primera mitad de temporada y marcha segundo en la clasificación de la liga inglesa.



¿Podrán mantener el impulso positivo?