Rodri aparece otra vez en la mira del Real Madrid para el próximo mercado

El nombre de Rodri empieza a instalarse con fuerza en el mercado de pases. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el mediocampista del Manchester City deberá tomar una determinación trascendental este verano: continuar su ciclo en Inglaterra o abrir la puerta a un nuevo desafío.

Con contrato vigente hasta 2027, el internacional español no atraviesa una situación de urgencia contractual. Sin embargo, el club inglés evalúa escenarios a futuro y el propio futbolista analiza su proyección deportiva tras haberlo ganado prácticamente todo, incluido el Balón de Oro 2024, además de múltiples títulos locales e internacionales.

Romano deslizó que no se trata simplemente de una cuestión económica. La elección también estará vinculada a aspectos personales, entre ellos la familia y el estilo de vida, factores que podrían inclinar la balanza.

El interés del Real Madrid

En ese contexto aparece el Real Madrid. Desde la dirigencia merengue valoran desde hace tiempo el perfil de Rodri: liderazgo, inteligencia táctica y capacidad para sostener el equilibrio en el mediocampo. Internamente, su nombre gusta y encaja en la idea de reforzar una zona clave de cara a la renovación progresiva del plantel.

No obstante, cualquier movimiento dependerá exclusivamente de la postura del jugador. En Valdebebas entienden que la operación solo podría activarse si el propio futbolista manifiesta intención de cambiar de aire. Hasta entonces, el club blanco se mantendrá expectante.

A sus 29 años, Rodri se encuentra en plena madurez futbolística. En el City es pieza estructural del sistema y uno de los referentes del vestuario. Permanecer en la Premier League implicaría consolidar aún más su legado en el Etihad Stadium; regresar a España, en cambio, supondría afrontar un nuevo reto en uno de los clubes más exigentes del mundo.

Las próximas semanas serán determinantes para conocer el rumbo de uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol actual. Mientras tanto, en Manchester aguardan su decisión y en Madrid siguen atentos, sabiendo que el futuro del mercado podría girar en torno a una sola firma.

