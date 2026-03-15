Rodri confía en la remontada del Manchester City ante el Real Madrid

El Manchester City sufrió un duro golpe en la lucha por la Premier League al empatar 1-1 frente al West Ham United. A pesar de dominar la posesión y generar varias ocasiones, los dirigidos por Pep Guardiola no pudieron quedarse con los tres puntos, dejando al Arsenal con una ventaja de nueve puntos en lo más alto de la tabla. Con un partido pendiente, los Blues aún mantienen opciones, pero la falta de eficacia en los últimos metros preocupa al equipo.

Final del partido en Londres. pic.twitter.com/dcUdgPD0VB — Manchester City (@ManCityES) March 14, 2026

Rodri Hernández, Balón de Oro español, no ocultó su frustración tras el encuentro: “Sí, un poco frustrado, pero es un poco la tónica de esta temporada. Nos está costando en ese último tercio. Lo más importante es meter el balón dentro”, afirmó en la zona mixta del London Stadium.

Preparándose para la vuelta ante el Real Madrid

A solo tres días del crucial encuentro de vuelta de octavos de final de la Champions League en el Etihad Stadium, Rodri mostró confianza pese al resultado de la ida: “Hemos aprendido muchas cosas, pero esto es a ida y vuelta. Hay que ajustar detalles y, sobre todo, meter el balón dentro”.

Sobre la estrategia para la remontada, el mediocampista español fue claro: “Tenemos que estar más acertados y dar un paso adelante. El resto ya lo tenemos: el juego, la capacidad de generar ocasiones… Solo necesitamos aprovecharlas”.

Rodri también comentó sobre su estado físico: “Me siento muy bien, contento a nivel individual y con ganas de seguir aportando al equipo. Paso a paso".

West Ham United v Manchester City - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Aunque la diferencia con el Arsenal es significativa, Rodri mantiene la mentalidad positiva: “¿Se ha acabado la lucha por el título? Quizás sí, quizás no. Cosas peores he visto en el fútbol. Es difícil, pero vamos a estar ahí hasta el final”.

El español reconoció que la Champions League podría ser la gran esperanza del City esta temporada, pero insiste en la importancia de mantenerse concentrados y confiados: “El martes tenemos un partido importante, y lo más importante es que el equipo crea en lo que hace”.

Con la Premier cada vez más cuesta arriba, el Manchester City y Rodri Hernández tendrán que levantar cabeza rápido, no solo para recortar distancias en la liga, sino también para encarar la eliminatoria contra el Real Madrid con la ambición intacta.