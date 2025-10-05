Las alarmas se volvieron a encender en torno al Manchester City, luego de que Rodri Hernández se viera obligado a abandonar el terreno apenas en el minuto 22 del encuentro dominical frente al Brentford, correspondiente a la séptima jornada de la Premier League.

El jerárquico centrocampista español se tendió sobre el césped del Gtech Community Stadium, visiblemente afectado por un problema físico, lo que provocó la inmediata intervención de los servicios médicos citizens y la preocupación tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico encabezado por Pep Guardiola. El lugar del canterano del Atlético de Madrid fue ocupado por su compatriota Nico González.

Asimismo, el incidente de Rodri ocurrió cuando el City se imponía 0-1 gracias a un tanto tempranero de Erling Haaland (9'). Aunque el dorsal 16 intentó continuar tras un primer gesto de dolor, terminó pidiendo el cambio y se marchó por sus propios medios pero con evidentes muestras de frustración, consciente de que algo no anda bien con su cuerpo.

El ganador del Balón de Oro 2024 regresó a la actividad en mayo de 2025, después de una rotura de ligamento cruzado sufrida en septiembre de 2024, que lo mantuvo más de siete meses fuera de los campos.

Desde la reaparición del volante, Guardiola había manejado con prudencia sus minutos, integrándolo progresivamente en el equipo sky blue. De hecho, el MVP de la Euro 2024 con España ha disputado siete partidos oficiales en este ejercicio, tres de ellos como titular, y parecía estar recuperando su mejor forma y el control habitual en la sala de máquinas de la escuadra del Etihad.

Eso sí, en los días previos al duelo ante el Brentford ya existían señales de alerta, tanto que el propio Guardiola decidió no convocar a Rodri para el partido versus el Burnley, el pasado fin de semana, después de que este último le confesara no sentirse plenamente recuperado y con molestias persistentes en la misma rodilla operada.

Este nuevo problema del pivote de 29 años supone un duro golpe para el Manchester City, que necesitaba completar los tres puntos en su visita al Oeste de Londres para escalar hasta la quinta posición de la Premier y situarse a tan sólo tres unidades del líder Arsenal.