Rodri está alcanzando un alto nivel nuevamente y esto es una gran noticia no solo para el Manchester City y Pep Guardiola, sino también para Luis de la Fuente y todo el fútbol español. Al tratarse de un año de Mundial, y con la ilusión de la Furia Roja a cuestas, la idea de tener a todos los futbolistas en plenitud seduce al entrenador de cara a la cita en Norteamérica.

En lo que va de la temporada, el mediocampista suma varias titularidades y se nota que las molestias físicas que tenía son cosa del pasado, lógicas por la vuelta a la actividad tras una larga rehabilitación. Rodri se había roto el ligamento cruzado anterior el 22 de septiembre de 2024 durante un partido frente al Arsenal.

Manchester City FC v Arsenal FC - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Según informó el Diario AS, a Rodri le queda una temporada y media de contrato con el City, y los rumores, lógicamente, empiezan a circular. Uno de ellos lo vincula al Real Madrid, que justamente está buscando reforzar esa posición. Para el español, podría representar todo un desafío el cambiar de aire tras ocho años en Manchester.

La obligación de coronar del Madrid es similar a la del City, aunque volver al país y estar bajo la lupa todos los días es un ingrediente imposible de eludir, más al tratarse de un año de Copa del Mundo. Por lo pronto, el nombre de Rodri empieza a aparecer en el mercado tras su lesión y podría ser en el futuro cercano una de las piezas codiciadas por los grandes del continente para reforzar sus respectivas plantillas.

En su momento, al recuperarse de su lesión, fue contundente sobre el camino que tenía que recorrer antes de llegar a este momento: "No soy Messi. No voy a volver y hacer que el equipo gane una y otra vez. Esto es un trabajo colectivo. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando se ganaba, necesitaba a todos los compañeros. Es una cuestión de todos". Y así fue.