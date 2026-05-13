Rodri se aleja del Real Madrid y toma una decisión sobre su futuro en Inglaterra

De cara al próximo mercado de pases, el Manchester City decidió asegurar la continuidad de uno de sus futbolistas más determinantes y, según informó el periodista Matteo Moretto, las negociaciones para renovar el contrato de Rodri avanzan positivamente.

En el Etihad consideran prioritaria su continuación en el equipo y llevan avrias semanas trabajando en una mejora salarial que lo ubicaría entre los jugadores mejor pagos del plantel. La intención de la dirigencia es cerrar el acuerdo antes de la apertura oficial de la ventana de transferencias europea.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Rodri is closer to renewing his contract with Manchester City.



— @MatteMoretto pic.twitter.com/l9g9WER8am — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 13, 2026

El Real Madrid sigue al acecho, pero sin ofertas

Durante los últimos meses, el nombre de Rodri estuvo fuertemente vinculado al Real Madrid, que busca reforzar su mediocampo pensando en una renovación generacional y considera al futbolista del City como el heredero ideal para liderar esa zona en los próximos años.

Sin embargo, pese al interés y a los rumores constantes en torno a su fichaje, desde la dirigencia de Florentino Pérez todavía no realizaron ninguna oferta formal ni iniciaron negociaciones directas con el club inglés.

Incluso el propio Rodri había dejado entrever la posibilidad de volver a España tiempo atrás, al asegurar que "habría que sentarse a hablar" si surgía una oportunidad con el merengue.

Guardiola lo considera indispensable

Manchester City v Arsenal - Premier League - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

En las últimas temporadas de la Premier League y las diferentes competencias europeas, el español se consolidó como el eje futbolístico y táctico del equipo bajo la conducción de Pep Guardiola.

A pesar de algunos problemas físicos sufridos en las últimas semanas, Rodri sigue siendo una pieza irremplazable en la estructura del City, que además pelea nuevamente el campeonato ante el Arsenal -74 y 79 puntos, correspondientemente-, y disputará la final de la FA Cup frente al Chelsea.

La renovación no solo tendría un fuerte impacto económico, sino también simbólico. Los Citizens ven a Rodri como uno de los futuros líderes del vestuario y una figura central para sostener la competitividad del equipo durante los siguientes años.