Rodrigo Aguirre asume el reto en Tigres y deja atrás su pasado en Monterrey

Rodrigo Aguirre ofreció sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Tigres, marcando con claridad el inicio de una nueva etapa en su carrera. El delantero uruguayo se mostró convencido del paso que dio en su trayectoria, aceptando el reto deportivo y emocional que implica llegar a una de las instituciones más exigentes del fútbol mexicano.

Desde su presentación, Aguirre dejó claro que la decisión no fue improvisada ni tomada a la ligera. El atacante reconoció que existieron otros contextos y afectos en su carrera, pero subrayó que el proyecto deportivo de Tigres terminó inclinando la balanza, especialmente por la ambición competitiva que rodea al club regiomontano.

Rodrigo Aguirre es nuevo jugador Tigres, rival clásico de uno de sus exclubes: "Es muy difícil decirle que no" https://t.co/NSsnNK4GtH — OVACIÓN (@ovacionuy) February 9, 2026

“Para nada, soy muy respetuoso y siempre lo fui en todos los clubes que he jugado pero a Tigres es muy difícil decirle que no. Es un proyecto ganador y la decisión fue fácil”, expresó Aguirre, dejando en claro que su pasado como jugador de Monterrey quedó atrás en el momento en que aceptó el desafío auriazul.

El delantero entiende el peso que tiene Tigres dentro y fuera de la cancha, así como la exigencia permanente de competir por títulos. En ese sentido, Aguirre aseguró que llega con la mentalidad correcta, dispuesto a asumir responsabilidades y a ganarse el respeto de la afición a base de rendimiento, compromiso y resultados inmediatos.

“Primero que nada, estoy feliz de estar aquí. Lo que me importa es hacer las cosas bien para ganarme a su afición y después porque en pocos meses tengo la oportunidad de jugar un Mundial con mi selección y nada más que eso me motiva más”, afirmó el atacante uruguayo.

FBL-MEX-TIJUANA-AMERICA | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

Aguirre también destacó que su llegada a Tigres representa una oportunidad clave en un momento importante de su carrera. El atacante sabe que el club le ofrece un entorno competitivo ideal para mantenerse en el radar internacional, algo que considera fundamental de cara a sus objetivos personales y colectivos en el corto plazo.

El cuerpo técnico y la directiva confían en que el delantero pueda adaptarse rápidamente al funcionamiento del equipo. Su perfil físico, experiencia en la Liga MX y carácter competitivo fueron factores determinantes para apostar por su fichaje, esperando que su impacto se refleje desde sus primeras apariciones oficiales.

De acuerdo con lo previsto, Rodrigo Aguirre podría debutar el próximo fin de semana cuando Tigres enfrente a Cruz Azul. El encuentro aparece como el escenario ideal para su estreno, en un duelo de alta exigencia donde el uruguayo buscará comenzar a escribir su historia con los felinos, ahora totalmente enfocado en este nuevo proyecto.

