Rodrigo Aguirre estrena la Ley Prestianni en la Liga MX

La noche del jueves 16 de julio del 2026, en la cancha del estadio Caliente, los Xolos de Tijuana y los Tigres de la UANL se enfrentan en el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2026.

El conjunto local se puso al frente en el marcador al minuto 32, por conducto de Ramiro Árciga. Tigres UANL buscó de forma acelerada el tanto del empate, pero Xolos se defendió bien. Cerca del final de la primera mitad, Rodrigo Aguirre se enfrascó en una fuerte discusión con la zaga defensiva del xolaje.

En medio de todo, el futbolista uruguayo dijo algo tapándose la boca, activando automáticamente el protocolo pertinente por la Ley Prestianni. El silbante, luego de consultarlo con el VAR, confirmó la falla del atacante charrúa y le sacó la tarjeta roja, dejando a Tigres en inferioridad numérica.

¡No se acordó de la regla! 🟥



Rodrigo Aguirre se cubrió la boca al dirigirse a un rival y se llevó la tarjeta roja. ❌#LigaMX pic.twitter.com/jXQC7lf7xw — TNT Sports México (@tntsportsmex) July 17, 2026

Esta es la primera vez que se aplica la Ley Prestianni Liga MX. Claramente los jugadores tardarán en quitarse esa mala costumbre permitida durante décadas, ahora castigada de la peor manera. Se pensaba que la implementación sería de forma paulatina, que el árbitro sancionaría primero con alguna tarjeta amarilla, pero no ha sido así. El reglamento se respetó tal cual, y los dirigidos por Guido Pizarro fueron los primeros en pagar la factura.

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