Rodrigo Aguirre se cuela dentro de una peculiar lista en la historia del fútbol mexicano

El debut de Rodrigo Aguirre con Tigres UANL no pudo ser más contundente. El delantero uruguayo firmó un doblete en su primer partido como universitario y lo hizo en un escenario internacional, durante el compromiso de CONCACAF frente al Forge FC.

Aguirre respondió con goles y carácter. Desde el arranque mostró movilidad, agresividad en el área y lectura de juego. Su primer tanto llegó tras anticipar en el área chica, mientras que el segundo confirmó su olfato goleador. Fue una presentación que superó expectativas y encendió la ilusión felina.

El impacto del doblete no solo se mide por el resultado. Con sus anotaciones ante Forge, el charrúa escribió su nombre en un selecto listado del futbol regiomontano. Aguirre se convirtió en apenas el quinto jugador en marcar gol tanto con la camiseta de Tigres como con la de Monterrey.

Antes que él lo lograron figuras que dejaron huella en la ciudad. Gastón Fernández fue uno de los pioneros en vestir ambas camisetas con anotaciones incluidas. También aparece Luis Hernández, recordado por su paso en distintos clubes del país.

La lista la completan dos delanteros de gran recorrido internacional. Sebastián Abreu, trotamundos del gol, y Aldo de Nigris, referente regiomontano, lograron marcar con ambas instituciones. Ahora Aguirre se suma a ese grupo exclusivo.

El contexto añade un ingrediente especial. Aguirre tuvo pasado con CF Monterrey, por lo que su llegada a Tigres generó debate y expectativa. Sin embargo, el delantero dejó claro que su compromiso es con el presente y que está listo para defender los colores auriazules.

El doblete en CONCACAF no solo valida la apuesta de la directiva, también respalda la decisión del cuerpo técnico de confiar en él como hombre clave en ataque. En una plantilla competitiva, Aguirre dio el primer golpe sobre la mesa con eficacia y personalidad.

Con este estreno, Tigres gana una variante ofensiva poderosa y un delantero motivado. Aguirre, por su parte, transforma la presión en historia. Debutó con doblete, respondió en torneo internacional y se metió en un registro que muy pocos pueden presumir en la Sultana del Norte.

