Rodrigo Dourado asume la presión en Coapa y se declara listo para liderar al América

Rodrigo Dourado ofreció sus primeras declaraciones como futbolista del Club América, consciente del peso que implica vestir la camiseta azulcrema. El mediocampista brasileño aseguró que llega preparado para responder a la exigencia constante del club, convencido de que el entorno competitivo es el escenario ideal para potenciar su carrera profesional.

El nuevo refuerzo americanista no esquivó el tema de la presión y reconoció que en Coapa ganar no es una opción, sino una obligación permanente. “Sé que hay mucha presión para ganar. En todo el torneo que América disputa tienen que salir campeón, disputar finales; entonces, yo sé de dónde estoy”, expresó en entrevista, asumiendo el reto con naturalidad.

Dourado explicó que su formación en el futbol brasileño lo acostumbró a convivir con contextos de alta exigencia, similares a los que hoy enfrenta en la Liga MX. “Yo vengo de Brasil también, que es una liga de mucha presión, que hay 10, 12 clubes, que la prensa está muy fuerte… estoy preparado para estar aquí”, afirmó con seguridad.

Desde esa perspectiva, el mediocampista considera que su adaptación será inmediata, pues entiende la dinámica de los clubes grandes y la responsabilidad diaria que conllevan. Dourado subrayó que se preparó toda su vida para asumir este tipo de desafíos y que su objetivo es disfrutar el proceso sin perder de vista la exigencia competitiva.

El brasileño fue aún más contundente al colocar al América como el máximo candidato a levantar títulos en todas las competencias. “Creo que América es favorito en todo el torneo que disputa, no solamente en la Liga MX, Concacaf y todos los torneos”, señaló, destacando la calidad del plantel, cuerpo técnico y directiva.

En ese mismo mensaje, Dourado reconoció el nivel de la liga mexicana, a la que calificó como altamente competitiva, con rivales que también se han reforzado de gran manera. No obstante, dejó claro que el América cuenta con los argumentos futbolísticos y humanos para sostener ese papel protagónico durante toda la temporada.

El mediocampista también confesó que los días previos a la firma de su contrato estuvieron marcados por la ansiedad y la ilusión. “Estaba muy ansioso para firmar el contrato, de vestir la playera, de ser un jugador del Club América”, relató, admitiendo que ahora su prioridad es disfrutar y rendir.

Finalmente, Dourado resaltó la influencia directa de André Jardine en su llegada, un técnico que lo conoce bien tras dirigirlo en la selección olímpica de Brasil y en el Atlético de San Luis. Esa relación fue clave para concretar el fichaje y fortalecer la confianza mutua en un proyecto ambicioso y exigente.

