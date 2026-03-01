Rodrygo defiende la presencia de Neymar en el Mundial 2026

Las palabras de Rodrygo Goes vuelven a poner sobre la mesa el debate acerca de la presencia de Neymar Jr en el Mundial 2026. El delantero del Real Madrid no dio vueltas al referirse a la situación del histórico '10' de Brasil, cuya inclusión en la lista definitiva aún no está asegurada.

"¿Neymar al Mundial? En mi opinión, ni siquiera habría discusión. Sabemos que se está preparando para estar en forma, pero no hay manera de dejarlo fuera. No sería igual de divertido sin él. Lo necesitamos", expresó Rodrygo en declaraciones recién salidas del horno. Sus palabras llegan en un momento más que clave, mientras el DT Carlo Ancelotti evalúa el estado físico del jugador.

Neymar regresó a la actividad tras una grave lesión de rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano en noviembre de 2023. Desde entonces, ha trabajado en su recuperación con el objetivo de llegar en plenitud a la Copa del Mundo. Sin embargo, Ancelotti decidió no convocarlo para los amistosos de marzo ante Francia y Croacia y mantiene su situación bajo observación hasta finales de mayo, cuando deberá presentar la lista definitiva.

Neymar Jr, Brasil | PABLO PORCIUNCULA/GettyImages

Según reportes de ESPN Brasil, el entrenador italiano ya tendría definidos 18 de los 26 nombres que integrarán la convocatoria. Entre los futbolistas con lugar asegurado aparecen Alisson Becker en la portería, Marquinhos y Éder Militao en defensa, Casemiro y Bruno Guimaraes en el mediocampo, y un grupo ofensivo encabezado por Vinícius Jr, el propio Rodrygo, Raphinha y Endrick. Neymar, hasta ahora, no figura entre esos nombres confirmados.

La incertidumbre se suma a un momento particular en la carrera del delantero de 34 años, quien insinuó que podría retirarse a finales de año cuando concluya su contrato con el Santos. A pesar de ello, mantiene como prioridad disputar un nuevo Mundial con la selección brasileña, de la que es máximo goleador histórico con 86 tantos en 127 partidos.

🇧🇷 "NO SÉ, VA A DEPENDER DE MI CORAZÓN" 😥



▶️ Neymar reveló que este será un año clave para su carrera y no descarta el retiro a finales del 2026



🗣️ "Ahora está este año, que es un año muy importante para el Santos, pero también como brasileño, que es un año de Copa del Mundo,… pic.twitter.com/i0GyuGoK3S — Diario Olé (@DiarioOle) February 20, 2026

No es la primera vez que Rodrygo respalda públicamente a su compañero. En 2024 ya había señalado que Brasil necesitaba a Neymar en forma para aspirar al título. Ahora, con el proceso rumbo a 2026 en su tramo decisivo, el mensaje vuelve a ser claro desde el vestuario. La decisión final dependerá del estado físico del futbolista y del análisis del cuerpo técnico, pero el respaldo de una de las figuras actuales del equipo refleja el peso que aún tiene Neymar dentro del grupo.