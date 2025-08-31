Rodrygo: la estrella del Real Madrid toma la decisión definitiva sobre su futuro

Después de una saga que duró todo el verano, según se informa, Rodrygo ha cerrado la puerta a una posible transferencia y se quedará en el Real Madrid.

El futuro de Rodrygo con la camiseta blanca ha sido incierto desde que Xabi Alonso asumió el cargo. El nuevo entrenador del Real Madrid ha ignorado sistemáticamente al extremo brasileño, tanto en el Mundial de Clubes como en el primer partido de Liga de los blancos .

Los minutos inconsistentes pusieron a Rodrygo en el centro de las especulaciones sobre transferencias este verano; el jugador de 24 años atrajo el interés de equipos como Arsenal , Liverpool y Manchester City , pero nunca se hicieron ofertas oficiales.

Ahora que el mercado de fichajes se acerca a su fin, MARCA informa que Rodrygo se ha comprometido con el Real Madrid. El delantero está decidido a "seguir triunfando con el equipo que ama", al menos en el futuro próximo.

Real Madrid v Real Mallorca - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Si la situación de Alonso no mejora, siempre cabe la posibilidad de que Rodrygo se despida de la capital española en enero. Hasta entonces, sin embargo, el internacional brasileño parece decidido a seguir vistiendo la camiseta blanca.

El informe llega menos de una semana después de que Rodrygo finalmente entrara en el once de Alonso. El extremo se convirtió en el titular por la banda izquierda en lugar de Vinícius Júnior en la victoria del Real Madrid por 3-0 contra el Real Oviedo .

Aunque no pudo marcar, Rodrygo ofreció una actuación sólida en el Estadio Carlos Tartiere antes de ser sustituido por su compatriota en el minuto 63.

La sorprendente decisión causó sensación, pero demostró el potencial de Rodrygo para recuperar su puesto en el once inicial del Real Madrid. Si bien es improbable que se convierta en un fijo en la banda izquierda por encima de Vinícius Júnior, el extremo parece estar en camino de ganarse la confianza de Alonso.

Rodrygo también tiene trabajo pendiente con el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, quien lo dejó fuera de la convocatoria de Brasil para el parón internacional de septiembre. El delantero del Real Madrid no ha marcado en un partido oficial ni con su club ni con su selección desde marzo.

A pesar de sus éxitos pasados ​​con Los Blancos y la Seleção, Rodrygo tiene una montaña que escalar antes de poder regresar a su otrora excelente forma.