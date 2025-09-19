Rodrygo reveló cómo reaccionó ante las constantes especulaciones sobre su salida del Real Madrid

Rodrygo pasó el verano bromeando sobre los rumores que lo vinculaban con un nuevo club cada semana. Ahora insiste en que está feliz de seguir en el Real Madrid.

El interés por el internacional brasileño fue constante durante la pretemporada. Tras quedar fuera del once titular del Madrid en las últimas semanas de la temporada 2024-25, se especuló mucho con que Rodrygo podía seguir su carrera en alguno de los equipos importantes de la Premier League .

Tanto el Arsenal como el Liverpool fueron considerados, mientras que el Manchester City y el Tottenham Hotspur surgieron como serios contendientes . La reticencia de Xabi Alonso a utilizar a Rodrygo durante el Mundial de Clubes no hizo más que aumentar la intriga por el traspaso, pero el jugador de 24 años insiste en que nunca le dio mucha importancia a la conjetura.

FC Salzburg v Real Madrid CF: Group H - FIFA Club World Cup 2025 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

"Estoy acostumbrado; cada año dicen que me voy", dijo encogiéndose de hombros a TNT Sports tras el primer partido de la Champions League del martes contra el Marsella . "Durante el mercado de fichajes, cada semana estaba en un equipo diferente".

Incluso bromeaba con mis padres y amigos: 'Miren, hoy estoy en este, mañana en aquel'. Cada semana estaba en un equipo diferente, pero, como dije, estaba muy tranquilo mentalmente y no me afectó en absoluto.

Seguí disfrutando de mis vacaciones, entrenando porque sabía que aquí era donde seguiría. Bueno, al final, sigo en casa, en el lugar donde siempre soñé estar. Seguiré dándolo todo cada día que vista esta camiseta.

La insistencia de Rodrygo en quedarse parece haber dado sus frutos. Durante el mandato de Carlo Ancelotti, el versátil delantero era relegado rutinariamente a la banda derecha, mientras que Vinícius Júnior se movía con libertad por su banda izquierda predilecta. El nuevo entrenador del Madrid ha tomado la audaz decisión de sustituir a Viní Jr. por Rodrygo en múltiples ocasiones esta temporada, incluyendo su primer partido de Champions League en casa esta semana.

“Entreno y me dedico a diario, esperando las oportunidades”, informó Rodrygo con diligencia tras conseguir un penalti para el primer gol de Kylian Mbappé en la victoria por 2-1. “[Alonso] ha estado cambiando mucho, ha jugado diferente en cada partido. Empezó la temporada poniéndome más por la izquierda, pero todos saben que puedo jugar por dentro y por la derecha, como siempre”.