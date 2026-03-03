Rodrygo se rompió los ligamentos de la rodilla y se perderá el Mundial 2026

El Real Madrid recibió un golpe durísimo en plena recta decisiva de la temporada. Según informó el periodista Fabrizio Romano, y luego confirmó el propio club, Rodrygo Goes sufrió una rotura del ligamento de la rodilla, una lesión de gravedad que lo dejará fuera de las canchas durante varios meses y obliga al club blanco a replantear su planificación deportiva inmediata.

A su vez, Ancelotti no podrá contar con el habilidoso atacante en el Mundial 2026, por lo que deberá buscarle reemplazante en la selección de Brasil.

La noticia se confirmó tras las pruebas médicas realizadas en las últimas horas, luego de que el delantero brasileño abandonara el terreno de juego con visibles gestos de dolor. Si bien en un primer momento se habló de molestias que podían ser musculares, los estudios determinaron una lesión ligamentaria, una de las más temidas por cualquier futbolista debido a los largos tiempos de recuperación que implica.

Una rotura de ligamento de rodilla —especialmente si se trata del cruzado anterior— suele demandar intervención quirúrgica y un proceso de rehabilitación que puede extenderse entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución del jugador. Esto significa que Rodrygo podría perderse buena parte del tramo final de la temporada e incluso comprometer su inicio en la siguiente campaña.

El brasileño era una pieza clave en el esquema ofensivo del Real Madrid, aportando velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora tanto en LaLiga como en la Champions League. Su ausencia representa un desafío importante para el cuerpo técnico, que deberá redistribuir responsabilidades en ataque y buscar soluciones internas para cubrir una baja sensible.

A sus 25 años, Rodrygo atraviesa uno de los momentos más maduros de su carrera, consolidado como uno de los referentes ofensivos del equipo. Ahora, el foco estará puesto en su recuperación y en el acompañamiento médico del club, con el objetivo de que pueda regresar al máximo nivel competitivo tras superar una lesión que, sin dudas, marca un antes y un después en la temporada madridista.