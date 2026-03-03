Rodrygo se somete a pruebas médicas por unas molestias en la rodilla

Las lesiones están siendo una plaga dentro del Real Madrid esta temporada. Rodrygo Goes, que reapareció este lunes ante el Getafe tras sufrir una tendinitis, podría pasar de nuevo por la enfermería.

El jugador brasileño acabó el partido con molestias en la rodilla y fue examinado por los médicos en el mismo vestuario al final del encuentro. No obstante, según informa el periodista Abraham P. Romero en su cuenta de X, el jugador se está sometiendo a nuevas pruebas médicas en Valdebebas para determinar si hay lesión y el alcance de la misma.

Según apunta, el extremo será baja para el próximo partido del Real Madrid este viernes en Vigo frente al Celta, a falta de nuevas informaciones. Sin embargo, en el club blanco se teme que tenga una lesión más grave de lo que en un principio se podría pensar y esté más tiempo de baja.

Mucha preocupación con la rodilla de Rodrygo en Valdebebas.



Rodrygo ingresó al terreno de juego en el minuto 55 este lunes en el partido corrrespondiente a la 26ª jornada de LaLiga, y al poco tiempo sufrió una caída en la banda y la rodilla se quedó enganchada. A pesar de los gestos de dolor, el jugador consiguió ponerse en pie y siguió jugando hasta que el árbitro pitó el final del encuentro.

Bajas en el ataque blanco

De esta manera, Álvaro Arbeloa se queda con pocos efectivos en ataque para el duelo de Balaídos. Recordemos que Mbappé también está de baja por un esguince en la rodilla izquierda y se ha optado por un tratamiento conservador. Además, Franco Mastantuono fue expulsado ante el Getafe por lo que también se perderá el partido frente al Celta por sanción. Así pues, Vinícius Jr, Gonzalo y Brahim serán los únicos delanteros disponible para el partido.

